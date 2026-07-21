Foios nombrará hijo predilecto a Ferran Torres, pero hay más: estatua y hasta hermanamiento con Fuentealbilla

David Torres 21 JUL 2026 - 11:12h.

Buscan fecha en la agenda para homenajearlo

Valencia, el Valencia CF y Foios tiran tracas y sacan pecho por Ferran Torres: "Un hijo del pueblo"

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ValenciaEl pueblo de Foios (8000 habitantes, a 14 kilómetros al norte de Valencia), del que es natural Ferran Torres, prepara ya un homenaje al atacante valenciano, cuyo gol este domingo le dio a España el título del Mundial y al que prevé nombrar 'hijo predilecto', tal y como infomó su alcalde en las últimas horas.

"Foios se ha situado en el mapa mundial gracias a un hijo de Foios como es Ferran Torres. Ya estaba en el estrellato del fútbol mundial y ahora Foios está en el firmamento como pueblo de referencia", explicó en declaraciones de Sergi Ruiz, alcalde de la localidad, que habló de la vinculación del futbolista con el pueblo.

Hijo predilecto

El alcalde recordó que en el pueblo todos los años el entorno del jugador organiza un campus con su nombre. "Hace unos días que terminó y este año no ha podido estar por que estaba en Estados Unidos, pero todos los años viene, para suerte y júbilo de los 'nanos'", explicó pero le esperan en breve para homenajearle como merece y ahí es cuando surgió la idea. "Desde que acabó el partido ya estamos estudiando cómo homenajear a Ferran y que la idea es hacerlo 'hijo predilecto', una iniciativa a la que se han sumado otros partidos de la corporación y que llevábamos tiempo pensando".

"Nada más acabar el partido ya se hablaban de esas posibilidades. Una posibilidad es aprovechar el reglamento del ayuntamiento que prevé que a una persona se pueda nombrar hijo predilecto. Estamos barajando esa posibilidad. Todo, contando con su agenda y su entorno", destacó.

Estatua, hermanamiento con Fuentealbilla....

El edil, además, ya por la noche en COPE anunciaba además la posibilidad de dedicarle una "estatua ecuestre" e incluso un hermanamiento con Fuentealbilla, el pueblo de Andrés Iniesta, cuyo gol le dio la primera estrella mundialista a España, tal y como ha hecho Ferran Torres. "Suele venir todo lo que le deja la agenda porque sus padres viven aquí, sus abuelos también y el pueblo en el que ha crecido es este", añadió Sergi Ruiz, emocionado como todos sus ciudadanos que lo han visto crecer.

Y es que, el ‘carrer Major’ (calle Mayor, en valenciano) conecta en Foios la plaza del pueblo, donde este domingo cientos de vecinos se reunieron a verle en la final, con la calle Francesc Corell, donde se crio el ya héroe de la segunda estrella masculina de España.

Muy cerca de ahí, Ferran vivía en una planta baja y, aunque salía a jugar a la calle, era en el patio interior donde se montaba sus primeros partidos, con sus perros haciendo de defensas rivales. Aunque ahora ya no los dribla, siguen siendo sus compañeros de vida, y más después de que tras el divorcio de sus padres y un año de ‘futbito’ en el colegio, llegó a la ‘Academia’ del Valencia CF, en donde entró como prebenjamín. Con siete años ya tenía, cuentan sus entrenadores de entonces, una gran ambición y una enorme proyección que le ha llevado a la gloria.