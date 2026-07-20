Es el jugador número 19 de una lista en la que están Villa, Kempes, Otamendi o Guido Rodríguez

Valencia, el Valencia CF y Foios tiran tracas y sacan pecho por Ferran Torres: "Un hijo del pueblo"

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ValenciaEspaña conquistó New York/New Jersey levantando el título de campeón del Mundo por segunda vez en su historia. El protagonista y goleador fue Ferran Torres, el exjugador del Valencia CF marcó el gol para ‘bordar’ la segunda estrella en la camiseta de ‘La Roja’. El atacante de Foios entró en la Academia VCF con tan solo siete años de edad y creció en la Ciutat Esportiva de Paterna hasta llegar al primer equipo (es el número 89 en el mural 'De Paterna a Mestalla') y conquistar una Copa del Rey en 2019. Con la primera plantilla valencianista jugó tres temporadas (2017-2020). La paradoja del asunto es que, aunque dejó 25 millones de euros en las arcas de la entidad, su salida del Valencia CF fue amarga y sus regresos a Mestalla no han estado exentos de cierta polémica. Este gol, además de catapultarle al olimpo de la historia, seguro que ayuda a restañar heridas con un futbolista que llegó a la Academia del Valencia y lo pasó mal al principio ya que aterrizó por el divorcio de sus padres.

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"Fue un shock, no supe cómo afrontarlo y me daba vergüenza contarlo. Mi hermana ha sido mi pilar, la persona que siempre ha estado ahí para guiarme y sostenerme", declaró en el pódcast 'The Wild Project'. "Cuando mis padres me dejaban, era llorar y llorar. Fue duro, pero me hizo madurar", hoy ese carácter le convirtieron en el Tiburón y en el héroe de España. Se fue del Valencia un año después de ganar la Copa del Rey y hoy es campeón del mundo.

Todos los campeones del mundo que han jugado en el Valencia CF

Tras lo logrado en el día de ayer, Ferran (España, 2026) entra en la prestigiosa lista de valencianistas campeones del Mundo. El primero de ellos fue Joel Martins, que consiguió en 1958 el Mundial de Suecia con Brasil. A partir de este momento, le siguen jugadores de la talla de Rainer Bonhof (Alemania, 1974); Mario Alberto Kempes (Argentina, 1978); Leonardo de Araujo, Mazinho, Romario de Souza y Paulo Sergio Da Rosa (Brasil, 1994); Didier Deschamps (Francia, 1998); David Villa, David Silva, Juan Mata, Carlos Marchena y Raúl Albiol (España, 2010); Mustafi (Alemania, 2014); Adil Rami (Francia, 2018); y Otamendi, De Paul y Guido Rodríguez (Argentina, 2022).

Y tres exentrenadores

Además, cabe destacar que los exentrenadores valencianistas Gennaro Gattuso (Italia, 2006), Carlos Alberto Parreira (Brasil, 1994) y Jorge Valdano (Argentina, 1986) también lo fueron con sus respectivas selecciones nacionales. También Deschamps, que fue el seleccionador de Francia en 2018, cuando se alzó con el título