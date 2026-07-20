La celebración de los campeones de 2010 al gol de Ferran Torres: del abrazo de Casillas, Xavi e Iniesta a Jesús Navas con Villa
Los vencedores de Sudáfrica acompañaron a la Selección en Nueva York y celebraron el tanto con tanta alegría como el de Iniesta
España estrenará su segunda estrella como local en el Sánchez-Pizjuán
El gol de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga fue un momento clave de la final del Mundial entre España y Argentina. Un instante que celebraron mucho en la grada los campeones del 2010, que saltaron de alegría en la grada viviendo otro momento histórico para el fútbol español y que, a la postre, recordaremos al igual que el de Andrés Iniesta en Johannesburgo. La Selección Española lucirá su segunda estrella encima del escudo, y los que ganaron la primera gozaron y festejaron muchísimo la jugada que selló este segundo título.
Destacan mucho varios detalles, como el abrazo entre Iker Casillas, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Una relación que, en su momento, puso en el candelero la gran rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid, pero que hoy, 16 años después de ganar la primera Copa del Mundo, han demostrado que siguen manteniendo una buena relación más allá del fútbol.
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Otro de los momentos maravillosos que tuvo la celebración en la grada fue cómo Jesús Navas, que estaba solo durante unos instantes, pero rápidamente acudió a buscarle para celebrar con él David Villa, que se estaba abrazando con Fernando Llorente. Momentos que sirvieron para aliviar la tensión y que demuestran la implicación que los campeones del 2010 siguen teniendo con esta nueva generación de futbolistas.