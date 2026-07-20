Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Selección Española de fútbol

La celebración de los campeones de 2010 al gol de Ferran Torres: del abrazo de Casillas, Xavi e Iniesta a Jesús Navas con Villa

Celebración de los campeones del 2010 al gol de Ferran Torres
Celebración de los campeones del 2010 al gol de Ferran Torres. DAZN
Compartir

El gol de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga fue un momento clave de la final del Mundial entre España y Argentina. Un instante que celebraron mucho en la grada los campeones del 2010, que saltaron de alegría en la grada viviendo otro momento histórico para el fútbol español y que, a la postre, recordaremos al igual que el de Andrés Iniesta en Johannesburgo. La Selección Española lucirá su segunda estrella encima del escudo, y los que ganaron la primera gozaron y festejaron muchísimo la jugada que selló este segundo título.

Destacan mucho varios detalles, como el abrazo entre Iker Casillas, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Una relación que, en su momento, puso en el candelero la gran rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid, pero que hoy, 16 años después de ganar la primera Copa del Mundo, han demostrado que siguen manteniendo una buena relación más allá del fútbol.

PUEDE INTERESARTE

Otro de los momentos maravillosos que tuvo la celebración en la grada fue cómo Jesús Navas, que estaba solo durante unos instantes, pero rápidamente acudió a buscarle para celebrar con él David Villa, que se estaba abrazando con Fernando Llorente. Momentos que sirvieron para aliviar la tensión y que demuestran la implicación que los campeones del 2010 siguen teniendo con esta nueva generación de futbolistas.

Temas