Fran Fuentes 20 JUL 2026 - 00:25h.

Los vencedores de Sudáfrica acompañaron a la Selección en Nueva York y celebraron el tanto con tanta alegría como el de Iniesta

España estrenará su segunda estrella como local en el Sánchez-Pizjuán

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El gol de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga fue un momento clave de la final del Mundial entre España y Argentina. Un instante que celebraron mucho en la grada los campeones del 2010, que saltaron de alegría en la grada viviendo otro momento histórico para el fútbol español y que, a la postre, recordaremos al igual que el de Andrés Iniesta en Johannesburgo. La Selección Española lucirá su segunda estrella encima del escudo, y los que ganaron la primera gozaron y festejaron muchísimo la jugada que selló este segundo título.

Destacan mucho varios detalles, como el abrazo entre Iker Casillas, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Una relación que, en su momento, puso en el candelero la gran rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid, pero que hoy, 16 años después de ganar la primera Copa del Mundo, han demostrado que siguen manteniendo una buena relación más allá del fútbol.

Otro de los momentos maravillosos que tuvo la celebración en la grada fue cómo Jesús Navas, que estaba solo durante unos instantes, pero rápidamente acudió a buscarle para celebrar con él David Villa, que se estaba abrazando con Fernando Llorente. Momentos que sirvieron para aliviar la tensión y que demuestran la implicación que los campeones del 2010 siguen teniendo con esta nueva generación de futbolistas.