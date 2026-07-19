Fran Fuentes 19 JUL 2026 - 19:37h.

Decenas de personalidades se congregan para ver el partido definitivo de la Copa del Mundo

Alineaciones confirmadas de España y Argentina en la final del Mundial 2026: repite De la Fuente y Scaloni sorprende

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La final del Mundial de 2026 tendrá en sus gradas a numerosas personalidades y famosos de todas las áreas, disciplinas y esferas, desde la clase política a artistas musicales, actores y actrices, exfutbolistas y gente reconocida de otros deportes. La gran final del Mundial no solo reunirá sobre el césped a las dos mejores selecciones del torneo, sino que también contará con un palco de auténtico lujo. Entre las autoridades confirmadas figuran el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como los máximos mandatarios de Canadá, Mark Carney, y México, Claudia Sheinbaum, en representación de los países organizadores del campeonato. Tampoco faltará el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En el apartado deportivo, estarán presentes varios internacionales españoles como Álvaro Morata, Fermín López, Samu Omorodion, Jesús Rodríguez, invitados por la Real Federación Española de Fútbol para acompañar a los 26 mundialistas, y Joselu Mato, además de buena parte de los campeones del mundo de Sudáfrica 2010, entre ellos Joan Capdevila, quien, finalmente, sí ha podido viajar para estar en la final junto al resto de los campeones. También les acompaña Marcos Senna, quien, pese a no formar parte de la expedición de Sudáfrica, sí fue parte fundamental de la . También acudirán figuras de otras disciplinas como Carlos Alcaraz y Pau Gasol. Otros exfutbolistas a los que se ha podido ver en el estadio de Nueva Jersey son Denilson, Kaká, Marcelo Vieira, Diego Pablo Simeone o Zinedine Zidane, entre muchos otros.

El espectáculo previo al encuentro correrá a cargo de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, que interpretarán Desiré, mientras que Post Malone actuará durante el descanso. Entre los invitados del mundo del entretenimiento tampoco pasarán desapercibidas personalidades como Plácido Domingo, Tom Cruise o el popular creador de contenido IShowSpeed.