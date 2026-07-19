Fran Fuentes 19 JUL 2026 - 19:01h.

El delantero no se muerde la lengua ante los precios, que oscilan entre los 9.500 y los 50.000 dólares

El consejo de Borja Iglesias a Rodri que refleja la superioridad de España ante Francia: "Tenéis más tiempo del que creéis"

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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina tendrá lugar en Nueva York, donde la pelota dictará sentencia. Sin embargo, se ha convertido en una cita dedicada a las personalidades y a los bolsillos más exclusivos. Y es que los precios de la final oscilan entre los 9.500 a los 50.000 dólares. En este sentido, no han sido pocos los que se han quejado de lo caras que son las entradas y de que este deporte se ha alejado de ese componente de clases populares que tenía en su surgimiento, pasando a ser un negocio cada vez más explotado y lucrativo. Uno de los que han criticado con dureza esta situación es Borja Iglesias, quien no se muerde la lengua cuando considera que algo debe criticarse.

En este sentido, el jugador de la Selección Española y el Celta de Vigo ha compartido una imagen de los elevados precios de las entradas, en la que se ven separados por zonas y precios. El mensaje del delantero ha sido sencillo, pero contundente: "Qué vergüenza", afirmaba en el post.

No es la primera vez que Borja Iglesias se posiciona públicamente sobre asuntos que trascienden el terreno de juego. A lo largo de los últimos años, el delantero ha expresado con naturalidad sus opiniones sobre cuestiones sociales y de actualidad, convirtiéndose en una de las voces más visibles del fútbol español. Su actividad en redes sociales y sus declaraciones han reflejado un perfil poco habitual entre los futbolistas de élite, interviniendo en debates relacionados con la igualdad, los derechos sociales o distintas decisiones institucionales cuando ha considerado oportuno hacerlo. En esa línea se enmarca también su crítica a los elevados precios de las entradas para la final, una postura con la que pone el foco en las dificultades de muchos aficionados para acompañar a sus equipos en una cita de semejante importancia.