Redacción ElDesmarque Madrid, 15 JUL 2026 - 10:34h.

La Real Federación Española de Fútbol fijó la entrada más barata para la final en 4.185 dólares hace varios meses

Fabián Ruiz y Gavi presumen de pueblo como finalistas del Mundial 2026: "De Los Palacios a Nueva York"

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La Selección Española ya está clasificada para la final del Mundial de 2026 y la ilusión se ha disparado entre los aficionados de La Roja. Sin embargo, presenciar el partido en directo se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos. A pocos días de la gran cita, las entradas disponibles prácticamente han desaparecido y los precios se han disparado hasta cifras que han generado una enorme indignación. En el debate de El Larguero, de la Cadena SER, Manu Carreño y su equipo han analizado el elevado coste que supone vivir la final en Nueva York.

El precio de las entradas de la final del Mundial 2026

Uno de los aspectos más sorprendentes es que ni siquiera la Real Federación Española de Fútbol dispone de un cupo de entradas para repartir entre los aficionados de la selección. Según explicó el periodista Antón Meana, las localidades se vendieron antes del inicio del torneo y la RFEF únicamente cuenta con un número limitado destinado a jugadores, familiares y personal de la expedición. El presidente de la Federación, Rafael Louzán, ya había advertido días atrás del problema cuando cifró la entrada más económica en más de 4.000 euros, 4.185 para ser más exactos, aunque el paso de los días y la demanda han elevado todavía más los precios.

La entrada más barata disponible en la plataforma oficial de la FIFA ronda ya los 6.400 euros, mientras que las experiencias VIP alcanzan los 30.000 euros. Un vuelo directo desde Madrid a Nueva York supera los 1.100 euros y un hotel cercano al estadio para dos noches puede costar más de 1.000 euros, aunque existen alternativas más económicas en apartamentos o alojamientos alejados del centro.

En conjunto, asistir a la final puede superar fácilmente los 8.500 euros en su versión más básica. Las críticas y la indignación por estos precios señalan directamente al modelo de venta implantado por la FIFA y al sistema de precios dinámicos, que ha convertido la final del Mundial en un espectáculo cada vez más exclusivo para quienes pueden asumir un desembolso de estas dimensiones.