Fran Fuentes 15 JUL 2026 - 00:19h.

La Familia Real vibró, sufrió y celebró con los goles de Oyarzabal y Pedro Porro

Santi Cañizares se acuerda de los afectados por la dana, el volcán y los incendios tras alcanzar España la final del Mundial: "Ejemplo muy sano"

Compartir







La Familia Real vivió con mucha tensión el triunfo de España frente a Francia y la clasificación para la final del Mundial. Y es que los cuatro integrantes de la familia, el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, vieron juntos el triunfo del combinado nacional. Y lo hicieron compartiendo la alegría, la tensión y el júbilo con los goles, pero también abrazados y dando muestras de su unidad y cariño durante el transcurso del encuentro.

De este modo, la Casa Real compartió un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver a los cuatro disfrutando del encuentro desde un sofá. Se les pudo ver pasándolo mal durante los momentos de máxima tensión del encuentro. Sin embargo, también gozaron celebrando los goles, no pudieron contener la alegría y se abrazaron con mucha exaltación durante los momentos más destacados del partido.

Para la ocasión, los miembros de la Familia Real lucieron la camiseta blanca de la selección española, personalizada con sus respectivos nombres y el dorsal 26. Tras el pase de España a la final, la Casa Real felicitó al combinado nacional a través de sus redes sociales con un mensaje de apoyo de cara a la lucha por el título: “¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, Selección!”, publicó la institución.

No es la primera vez que la Familia Real muestra públicamente su apoyo a las distintas selecciones nacionales. Tanto los Reyes como sus hijas han acompañado en numerosas ocasiones a los equipos españoles en grandes citas internacionales, especialmente en competiciones de fútbol, baloncesto y otros eventos deportivos de relevancia.