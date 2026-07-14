Pablo Sánchez 14 JUL 2026 - 23:28h.

Con la boca abierta: la espectacular jugada de España que casi acaba en uno de los goles del Mundial

Manda un mensaje de unión para los aficionados españoles a miles de kilómetros

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El pitido final desató el júbilo y la alegría desmedida en la selección española tras lograr el primer billete para la final del Mundial. España superó con holgura a Francia a base de fútbol, de orden y de una capacidad excelsa de minimizar las virtudes de un combinado repleto de estrellas. Precisamente eso fue lo que quiso destacar Luis de la Fuente en rueda de prensa.

El seleccionador español no restó mérito a la calidad de los jugadores franceses, pero destacó la unidad de España y la principal diferencia con su rival de este martes para estar en la final. "Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo, eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo, demuestran cada día su talento, su generosidad. Hacen fácil lo que es tan difícil. Orgulloso, feliz, ahora voy tranquilizándome y empiezo a saber dónde estamos".

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Las primeras declaraciones de Luis de la Fuente

La final: "Queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más, vamos a intentarlo. Ahora hay mucha tensión acumulada, es una grandísima responsabilidad, estar en la final del Mundial es un lujo y solo para los elegidos y uno tiene que asimilar todo esto. Cuando empezamos hace casi cuatro años atrás con una idea y con esta idea hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí".

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Afición desde España: "Empatía total. Agradecimiento por las grandes muestras de afecto que nos transmiten. Es un orgullo ser espanñol, ese vínculo de unión de todo un país. Sigamos así que así se consiguen cosas muy importantes", agregó para terminar.