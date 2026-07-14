Sufre una lesión de rodilla y está pendiente de someterse a más pruebas

Alerta en el Barcelona: excedido, de vuelta a Montjuïc y sin fichajes en 2027

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Saltan las alarmas en el FC Barcelona con Frenkie de Jong. El primer equipo azulgrana arrancó este lunes la pretemporada con los reconocimientos médicas pertinentes a los jugadores que no disputaron el Mundial 2026. Además, también se pasaron por las instalaciones de la Ciudad Deportiva otros futbolistas como Ronald Araujo con Frenkie para someterse a pruebas médicas tras su paso por el torneo de selecciones. Y el neerlandés, pese a que no aparecía en la lista de tocados, apunta a tener una lesión importante.

Según informa el diario Marca, Frenkie de Jong sufre "una lesión importante en la rodilla". La idea del Barça es someter al jugador a nuevas pruebas durante los próximos días para conocer el alcance exacto de la misma, pero el cuerpo técnico ya ha encendido las alarmas. La mencionada fuerte asegura que De Jong podría estar cerca de cuatro meses de baja.

Qué ha pasado con Frenkie de Jong en el Mundial

Frenkie ha sido un jugador clave para Ronald Koeman durante el Mundial. Ha jugado como titular en los cuatro partidos del combinado neerlandés durante el torneo, si bien es cierto que sólo completó los 90 minutos en el primer duelo ante Japón. Su último encuentro fue el pasado 30 de junio, en dieciseisavos de final, ante Marruecos, en un duelo que se fue hasta la prórroga y, posteriormente, hasta una tanda de penaltis que se llevó el cuadro africano.

De Jong fue titular en ese último encuentro, disputado hace ya dos semanas, y jugó 110 minutos, sin que nada hiciera presagiar una posible lesión. Ahora, según Marca, ha regresado a la Ciudad Condal con un importante contratiempo físico. A la espera de someterse a más pruebas y a la espera también de una respuesta por parte del club, el centrocampista perderse el arranque de temporada y, si se cumplen los pronósticos, quedarse sin jugar hasta finales de octubre.