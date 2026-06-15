Take Kubo da el susto en la locura de los nipones ante Koeman: las notas del Países Bajos-Japón

Celia Pérez 15 JUN 2026 - 00:06h.

Países Bajos y Japón empatan en el primer partido del grupo F del Mundial

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Japón y Países Bajos se han enfrentado este domingo en el primer encuentro del Mundial 2026 del grupo F. Un duelo que deparó un empate entre ambos con goles de Van Dijk y Summerville por la parte neerlandesa y de Nakamura y Kamada para los nipones.

Notas de Japón

Suzuki [7]: buen partido del meta nipón. Seguro y evitando que la derrota fuera mayor. Gran reacción de puños a Malen y luego otra más en un córner del delantero de la Roma. Gran mano abajo a Gapko.

Watanabe [5]: dejó totalmente solo a Van Dijk en el gol, que remató con muchísima facilidad. Trató de desequilibrar en alguna carrera, pero aún así sin demasiada incidencia.

Taniguchi [6]: seguro en las veces que le tocó intervenir. Se quitaba la presión fuera como fuera cada vez que llegaban los ataques neerlandeses.

Hiroki Ito [5]: partido bastante justito. Tuvo un disparo que se le fue demasiado alto. Superado y bloqueando las jugadas neerlandesas como podía.

Doan [4]: prácticamente desaparecido. Cambió de banda y apareció un poco más tras el paso por vestuarios. Le costó en las ayudas defensivas.

Kamada [5]: lo intentó filtrando balones interiores. En uno de ellos llegó una buena ocasión de Ueda.

Sano [4]: muy tapado, apenas generó juego con el balón y el equipo lo echó en falta.

Nakamura [7]: distribuyendo el balón y recuperando, aunque sufrió en defensa. Ocasión clarísima en el área que se marchó rozando el área. Golazo desde la frontal.

Take Kubo [6]: bien en las ayudas, recuperando balones, asistió a Nakamura con un balón atrás. Lo intentó con un misil que atajó Verbruggen. Tuvo que ser sustituido en la segunda mitad tras un golpe.

Maeda [4]: presionando mucho para tratar de robar el balón. Se estiró y buscó centros, aunque no llegó a ser decisivo.

Ueda [3]: desaparecido hasta un disparo al borde del descanso que se estrelló en el lateral. Tras el paso por vestuarios, más de lo mismo.

Sustituciones:

Junya Ito [6]: desequilibró constantemente. Encaró y trató de meter balones.

Sugawara [6]: tuvo un buen remate que tuvo que detener en dos tiempos Verbruggen.

Tomiyasu [5]: buenos minutos en los que estuvo sobre el césped, tratando de ofrecer ocasiones.

Ogawa [7]: autor del gol en la recta final con un gran cabezazo.

Shiogai [5]: sin demasiada incidencia en el juego nipón.

Notas de Países Bajos

Verbruggen [5]: sin demasiado trabajo en la primera mitad acabó dejando bastantes dudas. Pudo hacer más en el tanto de Nakamura, que se coló por su lado.

Dumfries [5]: partido correcto en líneas generales, que estuvo rápido en defensa y también disfrutó de un cabezazo que se marchó alto. Demasiado flojo en el tanto de Nakamura.

Van Hecke [6]: firmó un duelo muy sólido, bloqueando bien y sin dar opciones a su rivales.

Van Dijk [7]: fue el encargado de tratar de sacar el balón con sentido. Anotó el 1-0 con un buen cabezazo en una jugada a balón parado, aunque dio demasiado espacio a Ogawa en el tanto.

Van de Ven [4]: bastante cuestionable sus minutos, en los que no dio seguridad en su lado.

Gravenberch [5]: partido muy discreto, mucho más de lo que a él mismo le gustaría. Tuvo que bajar a buscar el balón, pero apenas tuvo incidencia más allá del centro medido a Van Dijk.

De Jong [6]: bien posicionado, metiéndose en la línea defensiva cuando era necesario. Trató de dar sentido al juego neerlandés y ofrecer alternativas ante la férrea estructura nipona.

Reijders [4]: partido muy por debajo de lo que se esperaba de él. Le costó aparecer. Filtró un balón que se perdió por línea de fondo.

Summerville [7]: le costó aparecer, pero cuando lo hizo fue clave para su equipo. Despistado en la marca con Nakamura y que podría haber hecho bastante daño. Vio la cartulina amarilla por una falta a Watanabe. Golazo con la zurda buscando el palo alejado.

Malen [4]: lo intentó con un gran giro buscando el disparo a la media vuelta, pero se topó con el meta nipón. Tuvo otra buena de cabeza tras un córner en el que se volvió a topar con Suzuki.

Gapko [6]: de menos a más, acabó siendo uno de los quebraderos de cabeza de la defensa nipona.

Sustituciones:

Memphis [4]: se movió y trató de buscar el contacto con el balón. Vio la cartulina amarilla por una falta a Taniguchi.

Timber [3]: apenas si incidió en el juego neerlandés.

Koopmeiners [3]: apenas si incidió en el juego neerlandés .

Aké [5]: entró para tratar de frenar a Ito en banda.

Brobbey [2]: apenas si incidió en el juego neerlandés.