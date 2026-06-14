Alberto Cercós García 14 JUN 2026 - 21:09h.

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Candidata contra debutante. El partido entre Alemania y Curazao era de los más esperados por las ganas de ver a las dos selecciones en acción. Los germanos son siempre candidatos al título, sobre todo al llevar ya varios torneos sufriendo muchísimo; por otro lado, los caribeños han desperado una gracia única en todos los aficionados. Sin embargo, la diferencia de nivel entre ambos es innegable. Curazao plantó cara, e incluso igualó la contienda con Livano Comenencia entrando en la historia de su país. Pero la pegada alemana ha sido letal.

El partido empezó tal y como uno se esperaría: con Alemania dominando y marcando a los pocos minutos. La calidad del equipo de Julian Nagelsmann pronto relució gracias a Florian Wirtz y a Jamal Musiala. Con ellos llevando las riendas del ataque, todo es un poco más sencillo. Al menos, eso debió pensar Felix Nmecha, quien con un soberbio disparo ajustado marcaba el 1-0 a los cinco minutos de partido. Mientras todo el mundo ya visualizaba una goleada ante la debutante Curazao, Comenencia entró en la historia de su pequeño país marcando en el minuto 21: una igualada (1-1) tras primeramente perdonar ante Manuel Neuer poco antes.

Con 1-1 en el marcador y con nervios en el combinado germano, el nivel volvió a hacer de las suyas. Antes de terminar la primera mitad, Nico Schlotterbeck remataba un córner fantásticamente botado por Musiala y Kai Havertz anotaba un penalti bastante claro. Esa ilusión de los caribeños, en menos de ocho minutos, desapareció por completo: del 1-1 al 3-1.

Ya en la segunda mitad, la historia no iba a cambiar en absoluto. Nada más reanudarse el choque, Musiala marcaba el cuarto tras aprovechar maravillosamente bien un balón filtrado de Joshua Kimmich. Los germanos, más allá de mantener el resultado, fueron a más. Nathaniel Brown, Deniz Undaz y otra vez Havertz pusieron el broche final a la primera gran goleada del torneo: 7-1.

Las notas de Alemania: goleada para empezar

Manuel Neuer: 6 . Apenas exigido. Sin opciones en el gol encajado.

. Apenas exigido. Sin opciones en el gol encajado. Joshua Kimmich: 8 . Dominó el costado derecho, dio fluidez a la circulación y repartió dos asistencias.

. Dominó el costado derecho, dio fluidez a la circulación y repartió dos asistencias. Jonathan Tah: 6 . Partido cómodo, solvente en los duelos.

. Partido cómodo, solvente en los duelos. Nico Schlotterbeck: 8 . Marcó el 2-1 con un soberbio cabezazo y transmitió seguridad atrás.

. Marcó el 2-1 con un soberbio cabezazo y transmitió seguridad atrás. Nathaniel Brown: 8'5 . Muy profundo, anotó el quinto para los suyos y fue una amenaza constante por la zona izquierda.

. Muy profundo, anotó el quinto para los suyos y fue una amenaza constante por la zona izquierda. Aleksandar Pavlovic: 7 . Equilibró al equipo y movió bien el balón. Correcto.

. Equilibró al equipo y movió bien el balón. Correcto. Felix Nmecha: 8'5 . Abrió el marcador temprano y tuvo mucho peso en el centro del campo. A seguir durante todo el Mundial.

. Abrió el marcador temprano y tuvo mucho peso en el centro del campo. A seguir durante todo el Mundial. Leroy Sané: 7 . Activo y vertical, aunque le faltó algo más de acierto en la definición. Se espera más de él.

. Activo y vertical, aunque le faltó algo más de acierto en la definición. Se espera más de él. Jamal Musiala: 8'5 . Marcó para dar tranquilidad, desequilibrio constante y superioridad técnica. Es bueno el tío.

. Marcó para dar tranquilidad, desequilibrio constante y superioridad técnica. Es bueno el tío. Florian Wirtz: 8 . Generó juego entre líneas y participó en varias acciones de peligro. Importantísimo en ataque.

. Generó juego entre líneas y participó en varias acciones de peligro. Importantísimo en ataque. Kai Havertz: 9. Doblete para empezar el torneo. No falla a su cita. Referencia constante para los ataques alemanes.

Julian Nagelsmann realizó los siguientes cambios, vitales para la victoria de su equipo: Deniz Undav (8) jugó media hora y tuvo tiempo de asistir en dos ocasiones y marcar el sexto; David Raum (6), cumplió; Antonio Rüdiger (6), Leon Goretzka (6), David Raum (6) y Waldemar Anton (5).

Las notas de Curazao: muchos suspensos en defensa

Eloy Room: 4 . Encajó siete goles, aunque evitó una goleada aún mayor.

. Encajó siete goles, aunque evitó una goleada aún mayor. Sherel Floranus: 4 . Sufrió constantemente por su banda.

. Sufrió constantemente por su banda. Riechedly Bazoer: 4 . Desbordado por la movilidad alemana.

. Desbordado por la movilidad alemana. Armando Obispo: 5 . Peleó en todo momento, pero fue superado.

. Peleó en todo momento, pero fue superado. Deveron Fonville: 4 . Demasiadas dificultades para contener las llegadas.

. Demasiadas dificultades para contener las llegadas. Tahith Chong: 5 . Algunas conducciones peligrosas. Sin más.

. Algunas conducciones peligrosas. Sin más. Livano Comenencia: 7 . Autor del histórico primer gol de Curazao en un Mundial. Honor.

. Autor del histórico primer gol de Curazao en un Mundial. Honor. Leandro Bacuna: 5 . Trabajo y experiencia, sin influencia real en el juego.

. Trabajo y experiencia, sin influencia real en el juego. Juninho Bacuna: 5'5 . Intentó dar criterio a la salida del balón.

. Intentó dar criterio a la salida del balón. Sontje Hansen: 5 . Mucho esfuerzo, poca compañía en ataque.

. Mucho esfuerzo, poca compañía en ataque. Jürgen Locadia: 5. Muy aislado ante los centrales alemanes. Superado.

Los cambios de Dick Advocaat: Jeremy Antonisse (5'5), Jearl Margaritha (5) y Gervane Kastaneer (5).