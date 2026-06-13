¿Dónde está Curazao? La historia del paradisíaco país que ha revolucionado el Mundial

Joaquín Anduro 13 JUN 2026 - 16:27h.

Conoce con ElDesmarque al país más pequeño en la historia de los Mundiales

Así son todas las camisetas retro del Mundial 2026

Compartir







¿Dónde "cojones" está Curazao? La gran pregunta del Mundial 2026 gracias a la canción viral de Línea de Cal ha puesto el foco en esta selección caribeña, una de las cuatro debutantes en la edición de este verano junto a Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde. Se trata de un país constituyente del Reino de los Países Bajos que formó parte de las Antillas Neerlandesas hasta 2010 junto a Aruba y Bonaire y que está formado en su práctica totalidad por jugadores nacidos en el país anteriormente conocido como Holanda salvo por su estrella, Tahith Chong, canterano del Manchester United. ElDesmarque ha podido hablar con su central Joshua Brenet y su médico Suzanne Huurman para conocer mejor la historia detrás de este paradisíaco estado que se convertirá en el más pequeño de siempre en disputar un Mundial.