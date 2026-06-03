Los 289 jugadores que no representan a su país natal en el Mundial 2026: más de una decena de españoles

Ángel Cotán 03 JUN 2026 - 09:35h.

Una tendencia que va en aumento y ya alcanza el 23,2% de los participantes

Euskadi apuesta por el Mundial 2030 y propone una sede conjunta San Mamés-Anoeta

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Comienza la cuenta atrás. Una vez finalizadas las competiciones domésticas y los grandes torneos de eliminatorias, el Mundial de fútbol 2026 ultima su preparación. Con las listas definitivas confirmadas, Estados Unidos, México y Canadá aguardan a los 48 combinados nacionales. Los futbolistas, que llevan todo el curso con la cita mundialista en mente, pelearan por cumplir los sueños de todos sus paisanos, aunque un alto porcentaje no representará a su país natal.

El periodista Jaime F. Macías comparte un detallado análisis del próximo Mundial en los que se aprecia la evolución del deporte rey y la globalización. El porcentaje de futbolistas que no representan al país donde nacieron está en aumento desde Corea del Sur y Japón 2002 a excepción de Rusia 2018.

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En la próxima cita, hasta un 23,2% del total de los futbolistas que disputen el Mundial no representarán a su país natal. O lo que es lo mismo, 289 futbolistas repartidos en cuarenta combinados nacionales. Hay jugadores de LALIGA EA Sports en esta lista.

Los 289 jugadores que no representan a su país natal en el Mundial 2026

En nuestro fútbol, uno de los casos más conocidos es el de Iñaki Williams. Nacido el 15 de junio de 1994 en Bilbao, el extremo rojiblanco tomó un camino distinto al de su hermano Nico y optó por representar a Ghana, donde nacieron sus padres. También hay casos muy recientes como el de Álvaro Fidalgo. El futbolista del Real Betis es una de las grandes novedades de México en el Mundial.

Pese a nacer en Oviedo, el centrocampista verdiblanco está muy arraigado a la cultura azteca, país en el que ha desarrollado buena parte de su carrera futbolística. No será novedad la participación de Brahim Díaz con Marruecos.

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El atacante del Real Madrid volverá a disputar un gran torneo con los Leones del Atlas, al igual que otros cinco compañeros de selección que también nacieron en territorio español. La Selección Española cuenta con un único caso. Aymeric Laporte, nacido en Agen (Francia), volverá a defender a La Roja en un gran torneo.