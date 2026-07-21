"No creo que tengan que ser suspendidos", dijo en Los Palacios sobre los jugadores argentinos

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Gavi habla por primera vez de la actitud de Argentina. Tras caer ante España, los jugadores de la Albiceleste iniciaron una tangana contra varios futbolistas españoles. Nahuel Molina lo inició todo con un puñetazo a Rodrigo Hernández y, posteriormente, Leandro Paredes golpeó a Gavi y Eric García hasta dejar por los suelos al andaluz.

Este martes, dos días después de la final y un día después da la celebración, Gavi y Fabián Ruiz han recibido un homenaje en Los Palacios y Villafranca, su ciudad natal. Y allí, tras recibir su peso en tomates, el jugador del Barça ha hablado sobre posibles sanciones a los argentinos.

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A la pregunta de ElDesmarque sobre si le gustaría que hubiera sanciones, Gavi ha sido sincero: "No, te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta", expresó.

"Quizá lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre", agregó el centrocampista, con una sonrisa, después de recibir un gran homenaje en la ciudad en la que, al igual que Fabián Ruiz, dio sus primeros balonazos a un pelota de fútbol.

Gavi, en la tangana de Leandro Paredes

Además del puñetazo de Nahuel Molina a Rodrigo y los golpes de Paredes a Gavi y Eric García, otro de los momentos álgidos de la tangana fue el golpe de Roberto Ayala a Dani Olmo en el cuello. Todo ello en un partido muy tenso por parte de los jugadores argentinos, que jugaron toda la prórroga con uno menos tras la dura entrada de Enzo Fernández a Cubarsí, que derivó en su segunda tarjeta amarilla y la correspondiente expulsión.