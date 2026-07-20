Ángel Cotán 20 JUL 2026 - 09:26h.

El jugador del Atlético de Madrid, en el foco

Dani Olmo da una lección de vida a Argentina por su desplante en la final: "Somos un ejemplo"

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Nada eclipsa la imagen de Rodri Hernández alzando la Copa del Mundo tras un monólogo de España en la final, pero sí se está denunciando el mal perder de la selección de Argentina una vez finalizado el encuentro. Con la expedición española celebrando la segunda estrella de nuestra historia, una toma inédita delata a Nahuel Molina.

El lateral derecho del Atlético de Madrid fue uno de los futbolistas argentinos que participó en el gran partido del pasado domingo. Impotentes ante una España muy dominadora, los subcampeones reflejaron su frustración a puñetazo limpio. Los focos apuntaban a Leandro Paredes, pero Nahuel Molina lo inició todo.

La imagen inédita de Nahuel Molina que desató la pelea

Las imágenes, difundidas por el periodista Miguel Serrano, delatan al defensor colchonero. Una toma aérea recoge a la perfección cómo un puñetazo de Nahuel Molina desató la pelea que a renglón seguido continuaría Leandro Paredes ante Eric García y Gavi. Mientras Rodri se dirigía a la zona del campo en la que se encontraban sus compañeros, el lateral argentino le propinó un puñetazo en el estómago.

El mundo celebra la victoria de España

El triunfo de España en el Mundial de Fútbol 2026 ha sido una "victoria para el fútbol" después de que "La Roja" venciera a una Argentina que se desmoronó en una final "larga, tensa y decepcionante", destaca este lunes la prensa británica.

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La cadena BBC resalta la victoria para el fútbol en la final 1-0 frente a la albiceleste y señala que España triunfó en una batalla de resistencia, tanto para jugadores como para espectadores, para derrotar a los argentinos y ganar su segundo Mundial masculino.

"Desde cualquier punto de vista futbolístico -y, según algunos, también moral-, este fue el resultado correcto", añade la emisora.

Para el diario The Times, se trató de un final "amargo" en muchos sentidos, pero "el método se impuso a la locura". "España, con su juego lógico y familiar de pases, presión y posicionamiento, desmanteló a Argentina, que se desmoronó en una final mundialista larga, tensa y decepcionante", agrega el rotativo.

"España nos regaló un golazo y Argentina nos mostró su peor cara, tras una actuación cínica durante el partido, con un comportamiento lamentable una vez finalizado", subraya. El periódico The Guardian dice que España ganó el Mundial tras romper "la resistencia de una Argentina en inferioridad numérica" y fue "el triunfo de una idea, de una identidad. De una fe inquebrantable y paciente".