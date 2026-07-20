Ángel Cotán 20 JUL 2026 - 08:53h.

El centrocampista argentino, muy criticado por su reacción

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España venció con justicia a Argentina en el terreno de juego con un monólogo en la gran final del Mundial 2026. Ferran Torres anotó el tanto decisivo tras un acoso y derribo constante ante un combinado albiceleste incapaz de hacer daño al equipo de Luis de la Fuente. Una impotencia futbolística que acabó estallando al término del choque y que individualizó Leandro Paredes.

El centrocampista argentino es foco de crítica este feliz lunes por su reacción antideportiva a la derrota mundialista. Leandro Paredes, lejos de felicitar a su rival, agredió a los futbolistas azulgranas Eric García y Gavi. Y Pepe Reina no dudó en responder.

Pepe Reina responde a Leandro Paredes en el España - Argentina

El campeón del mundo en 2010 estuvo presente en la narración de la gran final de DAZN. El que fuera portero internacional no pudo contenerse al ver las imágenes de Leandro Paredes agrediendo a jugadores españoles y reflejó el sentir de todo un país: "Paredes es tonto, Paredes es tonto, vamos. Paredes es eso ("un tipo lamentable").

La selección argentina de fútbol regresará el lunes al país suramericano tras la derrota de este domingo por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, mientras que, por el momento, no se ha dado a conocer si el plantel albiceleste llevará a cabo alguna celebración con la afición.

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"Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17:00 (20:00 GMT)", explicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado.

La AFA no precisó hacia dónde se dirigirá el plantel después de aterrizar, por lo que se desconoce hasta el momento si planean realizar algún tipo de festejo con la afición.