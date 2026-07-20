David Torres 20 JUL 2026 - 08:49h.

Su pueblo (8000 personas) se echó a la calle

Ferran Torres, el cuestionado héroe de España: De Foios para el mundo, un valenciano para la eternidad

Compartir







ValenciaLos aficionados valencianos han celebrado con petardos y cohetes en la ciudad de Valencia la victoria de la selección española en la final del Mundial de 2026 tras la victoria ante Argentina por 1-0 en Nueva Jersey gracias al gol del valenciano Ferran Torres, del que hoy están especialmente orgullosos. Empezando por su pueblo y por su ciudad, Valencia, dónde los aficionados, que se concentraron de forma masiva en el Roig Arena (11.000), la Plaza del Ayuntamiento (30.000) y la plaza de la Afición del Valencia CF (varios miles), enfrente del estadio de Mestalla, así como cientos de locales de la ciudad y de las poblaciones, se echaron a la calle y corearon su nombre a pesar de su amarga salida del Valencia CF.

Así minutos después de acabar el partido se han empezado a escuchar por distintos puntos de la ciudad y en los pueblos de la Comunidad. petardos y cohetes al aire, del mismo modo que con el gol se ha escuchado un gran estruendo.

Foios, el triunfo del Xiquet

Foios (8.000 habitantes), el pueblo de Ferran, celebró, con una gran fiesta en la plaza del Pueblo, el gol que marcó el futbolista internacional Ferran Torres, vecino de la localidad, en el minuto 105 del partido de la final de la Copa del Mundo 2026, y que otorgó la victoria a la Selección de fútbol de España en el Mundial.

La plaza del Pueblo de Foios, abarrotada ovacionó al "Xiquet" del poble y entendió que las primeras declaraciones después del partido de Ferran, fue una especie de guiño de ojo a sus orígenes: “el destino estaba hecho para que ganáramos, lejos de nuestra gente”.

PUEDE INTERESARTE España maneja a Trump: Borja Iglesias pasó de él y Rodri lo quitó de la foto

Y es que, el jugador de Foios hace historia con un gol que lo lleva directamente al olimpo de los héroes que serán eternamente recordados. Es, una gran proyección a nivel mundial del deporte español, valenciano y foiero, decía el alcalde de Foios, Sergi Ruiz, emocionado aseguando que “es histórico que un hijo del pueblo le dé el Mundial a España, que se recordará por décadas, además de una inmensa alegría ver al vecindario unido en la plaza del Pueblo, volcado en apoyar a la Selección y a Ferran Torres, quien siempre recuerda sus orígenes e inicios en el fútbol y que ahora es una estrella internacional, tal vez, uno de los futbolistas más importantes que están en activo en todo el mundo”.

El Valencia CF, la Federación... todos con Ferran Torres

La gloria tiene muchos padres y uno de ellos es en el caso de Ferran Torres el Valencia CF, dónde apenas llegó con 12 años y se fue con 20 siendo un prometedor futbolista. El club tuvo un guiño para el futbolista que Anil Murthy vendió en 2020 para enjugar deudas. "Especial reconocimiento a Ferran Torres, jugador formado en la Academia del Valencia CF, cuyo gol en la final del Mundial ya es eeterno para el fútbol español", decía el club en sus cuentas oficiales de X. De hecho, Ferran Torres lleva el 20 en sus cuentas sociales por ser ese el dorsal con el que debutó en la élite.

Y es que, el fútbol valenciano no podía quedarse al margen. Esto decía la Federación Valenciana sobre Ferran: "Ha sido un valenciano el que nos ha dado la segunda. De la selección valenciana a la selección española. Gracias Ferran"