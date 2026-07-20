Pablo Sánchez 20 JUL 2026 - 08:23h.

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Marc Cucurella, lateral de la selección española que se coronó este domingo campeona del mundo tras ganar por 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 en Nueva York, aseguró que este logro del que se siente muy orgulloso se dio a pesar de las críticas durante su carrera.

“Estoy muy orgulloso, muy contento. Al final no es fácil estar aquí. Durante nuestra carrera, sobre todo en nuestra adolescencia y cuando somos pequeños, pues es duro y hay que tomar decisiones. A veces hay gente que te dice que no vales o que no llegarás", expresó tras la final en el MetLife Stadium de Rutherford.

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“Por toda esa gente que te dice esas cosas, le doy las gracias por tomarse un rato para darme sus consejos, como también a toda la gente que me ha ayudado. Hemos sido ‘cabezotas’ (tercos), nunca nos hemos dado por vencidos y hoy tenemos el premio de estar aquí”, expresó.

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La concentración durante el Mundial

“No ha sido fácil este verano para nosotros y estoy muy contento”, añadió. Preguntado si esperaba celebrar con su gente en España, el nuevo jugador del Real Madrid aseguró que “sí, y con muchas ganas".

"Ha sido una cosa muy larga, venimos mucho tiempo estando juntos y ahora toca celebrarnos. Veníamos aquí con un objetivo, hemos hecho casi 50 días de concentración y ahora toca celebrarlo, estar juntos, recordar las anécdotas”.

España derrotó a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 con un tanto de Ferran Torres en el minuto en el minuto 106.