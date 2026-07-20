El Bayern de Múnich anuncia el siguiente paso de Bryan Zaragoza

Fran Fuentes 20 JUL 2026 - 19:57h.

El extremo, que no jugó nada en su cesión a la Roma, volverá a probar suerte esta temporada

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La carrera de Bryan Zaragoza sigue dando tumbos. El extremo, cuya irrupción hace ya dos años y medio en el Granada CF le llevó a firmar por el Bayern de Múnich, sigue sin consolidarse en ningún club. En Osasuna estuvo cerca, gozando de minutos importantes y llegando incluso a ser internacional con España, marcando un gol de penalti en su debut y dando muestras de habilidad y desparpajo. Ahora, después de que su paso por el Celta tuviera buenas sensaciones pero el malagueño decidiera dejarlo todo para firmar por la AS Roma, donde no tuvo nada de continuidad, le deja en una posición delicada y con prácticamente un curso desperdiciado. Es por eso que el conjunto bávaro ya ha anunciado su futuro más inmediato, aunque su regreso a LALIGA sigue sobre la mesa.

Y es que, según comunica en su página web, el próximo paso de Bryan Zaragoza será volver al Bayern de Múnich, donde se pondrá a las órdenes de Vincent Kompany para realizar la pretemporada. Lo más previsible es que lo haga de manera provisional, mientras su agencia de representación arregla su futuro en LALIGA. No en vano, clubes como el Deportivo Alavés o el Málaga CF, donde, según cuentan, le gustaría jugar, sondean su fichaje.

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El futuro de Bryan Zaragoza, lejos del Bayern de Múnich

De este modo, después de no disputar el reciente Mundial con España y llevar varias semanas de vacaciones, el jugador se reincorporará de manera inmediata para someterse al pertinente reconocimiento médico y las pruebas físicas para ver cómo llega. A partir de ahí volverá a formar parte de los entrenamientos de Vincent Kompany, al menos mientras se le resuelve su futuro. El jugador tratará de apurar sus ya de por sí más que remotas opciones de quedarse, pero parece complicado.

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Debido a la situación económica de LALIGA, los clubes españoles tienen muy difícil aceptar unas condiciones similares a las que el propio Celta de Vigo aceptó el pasado curso, con una cesión con opción de compra fijada en torno a los 12-13 millones de euros. Sin embargo, el jugador fue perdiendo protagonismo en cuanto sonó la opción de la AS Roma y, finalmente, semanas después, se acabó consumando su salida rumbo al Olímpico de Roma.