El plan de Fernando Soriano con la defensa del Dépor: un fichaje en mente y dos nombres marcados para salir

Celia Pérez 20 JUL 2026 - 18:53h.

El director deportivo tendrá que hacer hueco en la defensa

El Dépor arranca con goleada y Antonio Hidalgo encuentra sitio a varios fichajes en su alineación

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Sin lugar a dudas, el Dépor se ha convertido en uno de los grandes activadores del mercado de fichajes. Fernando Soriano se ha propuesto irrumpir con fuerza en Primera división y son ya seis los refuerzos que ha conseguido para el proyecto de Antonio Hidalgo, algunos de peso como el de Pierre-Emerick Aubameyang. Aún quedan por delante algunos más, pero no hay que olvidar la operación salida, en la que hay un par de nombres marcados.

La zaga es una de sus principales prioridades a reforzar, y particularmente el lateral izquierdo, pero también la zona en la que tendrá que producirse salidas. En este sentido, según cuenta la Opinión A Coruña, el director deportivo ha puesto el punto de mira en Juan Jesús, exjugador de equipos como el Inter, la Roma o el Nápoles y actualmente libre, para reforzar la zaga herculina, pero todo ello obliga a liberar espacio dentro de la plantilla.

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En este escenario, los dos nombres que Soriano tiene en la agenda son los de Dani Barcia, que apunta a abandonar el equipo en calidad de cedido salvo giro radical, y el de Arnau Comas. El primero de ellos tiene contrato hasta 2028 y tiene pretendientes en Segunda que están esperando cuál es la decisión final con su futuro, mientras que el segundo también acaba su contrato en 2028 y tampoco tiene asegurado el puesto.

Nicolás Tagliafico, a escena

Tras la confirmación oficial de Pierre Emerick Aubameyang, el último en sumarse a la lista de intereses es Nicolás Tagliafico, presente en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Su nombre es el último de campanillas en un verano en el que está quedando claro que el Dépor va a por todo en su regreso a Primera División con futbolistas de primer nivel que conocen el fútbol español. Para el mismo lateral izquierdo ha sonado el interés de Fernando Soriano en otros jugadores mundialistas como Ricardo Rodríguez o Pervis Estupiñán o el español Álex Moreno.