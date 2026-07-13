Fernando Soriano mira al AC Milan para cerrar la defensa del Deportivo: fichaje de alto precio

Fran Fuentes 13 JUL 2026 - 16:28h.

El Aston Villa también ha sondeado al jugador, que goza de buen cartel en la Premier

Fernando Soriano consigue el acuerdo para otra salida oficial en la plantilla del Deportivo

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Fernando Soriano sigue trabajando a destajo para cerrar una plantilla competitiva en el Deportivo de A Coruña. El director deportivo se marca opciones ambiciosas, nada menos que firmando formalmente a Jonathan Asp Jensen. Sin embargo, la zaga es una de sus principales prioridades, y particularmente el lateral izquierdo. Ahí es donde, además de Ricardo Rodríguez o de Álex Moreno, se siguen peinando otras alternativas. Es el caso de Pervis Estupiñán, jugador del Milán.

Y es que, según informa el periodista Ángel García, del portal Cazurreando, el Deportivo de A Coruña se ha fijado en el futbolista ecuatoriano, que saldrá del AC Milan después de tan solo un año. No obstante, a sus 28 años, el jugador acapara el interés de otros clubes de la Premier League, donde goza de buen cartel después de tres temporadas en el Brighton.

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En este sentido, uno de los que se habría interesado también en el fichaje de Pervis Estupiñán sería el Aston Villa, siendo uno de los mejor posicionados. Sin embargo, el precio del que se habla es bastante elevado: entre 15 y 20 millones de euros. Una cifra bastante elevada para un recién ascendido como el Deportivo, que ya ha pagado nueve 'kilos' para firmar a Leo Román.

Pervis Estupiñán, un lateral con experiencia en LALIGA, potencia física y buen pie

Así las cosas, Pervis Estupiñán es un viejo conocido de LALIGA, ya que ha jugado en clubes como el Granada CF, el RCD Mallorca y CA Osasuna en préstamo desde Udinese y Watford de la familia Pozzo. En 2020 el Villarreal CF pagó más de 16 millones de euros para cerrar su traspaso desde el club inglés, y allí dio un gran rendimiento gracias a su potencia física, velocidad y buena pierna zurda. Dos años más tarde, el Brighton pagó casi 18 'kilos' por él, siendo el sustituto de Marc Cucurella, que firmó por el Chelsea. Y, tras tres cursos en 'las gaviotas', el Milan pagó 17 millones por él.

Ahora, tan solo un año después, el AC Milan le busca salida a un jugador que, aunque superó la barrera de los 2.000 minutos y disputó 22 partidos entre Serie A, Supercoppa Italia y Coppa Italia, consideran que su rendimiento no ha terminado de convencer. A sus 28 años, esperan una cantidad cercana o incluso superior que la que pagaron hace apenas un año, lo que complica especialmente su fichaje por el Deportivo. Además, su elevado salario le plantea un difícil encaje al conjunto herculino en el límite salarial.