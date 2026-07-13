Pepe Jiménez Sevilla, 13 JUL 2026 - 17:04h.

El Sevilla reclamó alrededor de 20 millones el pasado año

Fiorentina y Atalanta preguntan al Sevilla por Juanlu Sánchez

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Italia vuelve a por Juanlu Sánchez. El lateral del Sevilla sumó el pasado curso, además de algún interés llegado desde la Premier League, numerosas tentativas del Nápoles y este verano la historia parece seguir el mismo guión. Con la Fiore atenta, el más decisivo parece ser el Atalanta.

Porque según cuenta el periodista italiano Matteo Moretto, los de Bérgamo estarían estudiando la posibilidad de presentar una oferta cercana a los 15 millones de euros por Juanlu Sánchez, una cifra un pelín inferior a la que supuestamente llegó el Nápoles el pasado año.

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La principal diferencia en esta ocasión estaría en el rendimiento ofrecido por Juanlu en su último año, que no ha sido ni mucho menos brillante, la creciente necesidad del Sevilla y, como si fuese poco, el hombre encargado de valorar el adiós del lateral: José Ignacio Navarro no es Antonio Cordón.

Cabe recordar que el exencargado en materia de fichajes del Sevilla, de la mano de Del Nido Carrasco, se mostró inflexible con Juanlu Sánchez y solicitó una cifra cercana a los 20 millones de euros para dejarle salir. Nunca se llegó a esa cantidad.

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José Ignacio Navarro y su equipo sí estarían dispuestos a ser más flexibles y entienden que, si la oferta es razonable, habrá que sentarse con los italianos y con el propio Juanlu Sánchez, comprendiendo que puede aportar una importante plusvalía a la delicada situación sevillista.

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En principio no se dejaría salir por 15 millones, que sería un punto de partida, pero como con Akor Adams, se podría llegar a un acuerdo cercano a la cifra incorporándole, posteriormente, una serie de variables que permitan al club recoger algo más de dinero en los próximos cursos.

José Ignacio Navarro, parece, tiene una actitud diferente a la de Antonio Cordón. Juanlu Sánchez se convirtió en el gran pulso del exsevillista, pero el nuevo jefe del mercado no está dispuesto a rechazar ofertas serias en este delicado momento.