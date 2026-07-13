Pablo Sánchez 13 JUL 2026 - 16:39h.

El Zaragoza plantea el precio de salida para Adrián Liso

Su nombre también suena lejos de España

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Uno de los jugadores que saldrá del Real Zaragoza en el presente mercado estival es Adrián Liso. El delantero, cedido el pasado curso en el Getafe, está 'obligado' a decir adiós al conjunto blanquillo por aspectos tanto deportivos como económicos. Novias no le faltan, aunque la operación parece haberse enquistado algo en el tiempo. Todo ello debido a la premisa principal del cuadro aragonés para cerrar su marcha.

Y es que, tal y como cuenta Heraldo de Aragón, la operación sobre el futuro de Adrián Liso se encuentra paralizada hasta que alguno de los pretendientes no cumpla con la principal condición del Zaragoza: un traspaso. La entidad blanquilla desea hacer caja con el futbolista en un año tan complicado como el que se avecina en Primera RFEF. Clubes como el Sevilla o el Deportivo Alavés parecen llevar la delantero para hacerse con sus servicios, aunque de momento ninguno ha dado un paso más en la operación.

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Tanto es así que la fecha principal que se marcó el Zaragoza para su salida está muy cerca de no cumplirse. Lalo Arantegui deseaba concretar su futuro antes de arrancar con la pretemporada el próximo 16 de julio, aunque todo hace indicar que no será así. Se antoja bastante improbable que en apenas tres días se cierre cualquiera de las opciones que tiene en el horizonte.

Los clubes que han preguntado por él

Como decíamos, pretendientes no le faltan a Liso. Aunque tanto el Sevilla como el Alavés parecen llevar algo de ventaja a la hora de hacerse con sus servicios, clubes como el Levante o el Rayo también lo tienen o lo han tenido en sus respectivas agendas este verano. Lejos de España también suena su nombre para equipos como el Olympiacos griego, así como el Torino o el Genoa de la Serie A. Aún queda tiempo para saber qué camino toma el delantero del Zaragoza.