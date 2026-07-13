Álex Baena y el pequeño detalle que hace partir a España en desventaja ante Francia

Javi Rayo 13 JUL 2026 - 18:42h.

El futbolista del Atlético de Madrid ha hablado en la previa de las semifinales del Mundial

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Álex Baena ha sido uno de los futbolistas que ha comparecido en zona mixta antes del partido entre España y Francia donde la Selección Española se juega el billete a la final del Mundial, la que sería la segunda en toda su historia. Son muchos -dentro y fuera de España- los que dan al combinado galo como el gran favorito de la eliminatoria. Sobre esos y otros temas ha hablado el futbolista del Atlético de Madrid, que se ha ganado el puesto de titular en los últimos partidos de la cita mundialista.

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La 'paliza' de kilómetros de la Selección Española en el Mundial

"Es verdad que estamos un poco cansaditos de tanto viaje, tenemos muchos más kilómetros que ellos y eso, cuando se va acercando el final, se va notando un poco. Pero bueno, estamos todos bien, con ganas, disponibles y todos bien. Tenemos muchas ganas de que llegue mañana, de que pite el árbitro y ni ellos ni nosotros tenemos miedo, es respeto. Esperamos un partido muy igualado y que se decidirá con pequeños detalles", comenta Álex Baena.

Y lo cierto, es que Baena tiene razón. Francia se ha alojado en Boston durante el Mundial. Jugaron el primer partido en Nueva York, el segundo en Filadelfia, el tercero en Boston, el cuarto nuevamente en Nueva York, el quinto otra vez en Filadelfia, el sexto otra vez en Boston y ahora contra la Selección Española en Dallas. Por su parte, España se hospedó en Chattanooga (Tennessee). Debutó en Atlanta, jugó el segundo otra vez en Atlanta, el tercero en México, el cuarto en Los Ángeles, el quinto en Dallas, el sexto en Los Ángeles y ahora nuevamente en Dallas ante Francia. Bastantes más kilómetros en avión que su rival en las semifinales del Mundial.

Sea como fuere, Álex Baena dice que habrá que hacer "un partido perfecto" y "tener lo máximo posible el balón" para que ellos "sufran".