Qué probabilidad le dan a España de ganar el Mundial 2026 y qué final tiene más opciones de producirse

María Trigo 13 JUL 2026 - 17:00h.

Las páginas de estadísticas ya tienen porcentajes de la recta final de lo que queda de Copa del Mundo

La equipación inédita de España para la semifinal ante Francia en el Mundial 2026

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Sólo quedan cuatro y son las mejores del mundo según el ranking FIFA. El primer Mundial de fútbol de 32 selecciones arranca su última semana con la disputa de los cuatro últimos partidos. Más allá de quién sea la favorita para ganar de cada persona, hay páginas de estadísticas como Football Meet Data que ya tienen listas sus predicciones de cara a las semifinales que se disputan en los próximos días y que están cargadas de morbo.

Mientras el martes se ven las caras Francia-España, el miércoles harán lo propio Inglaterra-Argentina por el otro. Las grandes favoritas han cumplido con los pronósticos y han llegado a la penúltima ronda del torneo con sensaciones muy diferentes pero con un camino que, con los números en la mano, ha sido el más duro para la Selección Española.

A pesar de ello, las predicciones nunca han dado a los de Luis de la Fuente como la gran favorita, aunque sí que está muy alta en las opciones de vencer. De hecho, prácticamente desde el inicio del torneo dan a Francia como la principal candidata para alzar el preciado trofeo dorado el próximo domingo 19 de julio al cielo de Nueva York.

Hablando de los duelos directos, Francia se impondría a España con mayor autoridad con la que lo haría Inglaterra a Argentina. Esto propiciaría una final entre franceses e ingleses en la que ganarían los galos.

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¿A quién le dan más opciones de ganar el Mundial?

Así las cosas y a la espera de que se disputen ambas semifinales, como decimos, Francia ganaría el título con 31,2%. En segundo lugar como principal candidata aparece España 25,4%. Después ya sale Inglaterra con un 22,6% y, en último lugar, Argentina. La defensora del título es a la que menos opciones dan de las cuatro semifinalistas.