María Trigo 06 JUL 2026 - 13:28h.

El porcentaje que le dan a las 12 selecciones que aún quedan en el torneo

Cuadro del Mundial y cruces de cuartos de final: partidos, fechas y horarios

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Las rondas eliminatorios del Mundial 2026 nos están dejando auténticos partidazos y muchas sorpresas. Tres selecciones históricas y que estaban en el bombo de las favoritas como eran Alemania, Brasil o Países Bajos ya han dicho adiós. La lista de candidatos para levantar la Copa del Mundo al cielo de Nueva York el próximo domingo 19 de de julio es cada vez más reducida, pero hay uno al que le dan bastante probabilidad en comparación con el resto y no es la Selección Española.

A la espera de lo que haga España contra Portugal este lunes 6 de julio, ahora mismo el porcentaje para hacerse con el título de ganador del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá está así según Football Meets Data. La web de simulación de resultados considera a la Francia de Mbappé la gran favorita para ganar con un 26% de opciones. Le sigue, con un 19%, Inglaterra, que acaba de dejar en el camino a México, una de las anfitrionas. Después aparece Argentina, que va por el lado del cuadro de Inglaterra y se podrían ver las caras en semifinales si siguen ganando sus partidos.

En cuarto lugar ya sí está España, a la que le dan un 12% de probabilidades. Cabe recordar que para llegar a la final, los de Luis de la Fuente tienen que jugar hoy con Portugal. Si pasan, se medirían en cuartos de final contra el ganador del Estados Unidos-Bélgica y en semifinales frente al que salga vencedor del Francia-Marruecos.

¿Quién tiene más opciones de ganar el Mundial?

Estos son los porcentajes que le dan a la 12 selecciones que aún quedan vivas, ahora mismo, en el Mundial 2026: