Celia Pérez 24 JUN 2026 - 09:32h.

A falta de la última jornada de la fase de grupos

Los ocho jugadores de España que todavía no han jugado ni un minuto en el Mundial 2026

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El Mundial sigue avanzando y las primeras jornadas ya comienzan a dejar bastantes conclusiones. Ya hay selecciones clasificadas para dieciseisavos, aunque otra muchas de ellas aún deben de certificar el billete. También queda en el aire las primeras y las segunda plazas, algo clave para conocer los siguientes cruces. Todo ello no evita que ya se ponga el punto de mira en posibles rivales tanto de España como de las grandes favoritas de la cita mundialista.

En el caso del combinado de Luis de la Fuente, que en estos momentos marcha primera del grupo H, a expensa del partido frente a Uruguay en la madrugada de este sábado, sus rivales salen del grupo J, que está compuesto por Argentina, Austria, Argelia y Jordania. En el caso de seguir líder de su grupo se medirá al segundo del grupo J, que ahora sería el conjunto austriaco.

Es la probabilidad más cercana, pero no la única. Por lo tanto, el abanico es amplío y tras el último encuentro de este miércoles de Inglaterra frente Ghana, @LaLigaendDirecto ha compartido los probables rivales tanto de España como de las grandes favoritas. Entre los de la selección se encuentra Austria, con un 39,45%, Argelia, con un 24,47% y Argentina, con un 22,11%.

Por otro lado, Argentina podría medirse a Cabo Verde, con 43,50%, a Arabia Saudí, con un 25,05% y España, con un 22,11%, mientras que Brasil podría hacerlo contra Países Bajos, con un 38,04%, Japón, con un 24,28% y Suecia, con un 13,28%.

Por parte de Inglaterra, tiene como probables rivales a Colombia, con un 27,52%, Portugal, con un 26,46% y RD Congo, con un 25,49%. Francia tiene a Suecia, con un 30,58%, Costa de Marfil, con un 23,92% y Japón, con un 17,40%.

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Ya por último, Alemania tiene a Paraguay, con un 28,47%, Escocia, con un 24,27% y Asutralia, con un 20,51%, y Portugal a Ghanha, con un 34,28%, Inglaterra, con un 26,37% y Croacia, con un 17,15%.