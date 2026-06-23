Oleada de comentarios machistas contra Inés García, novia de Lamine Yamal, tras mostrar su físico

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUN 2026 - 13:59h.

La pareja del jugador del Barcelona ha acudido a los dos partidos de la Selección Española en el Mundial 2026

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En las últimas horas, Inés García, actual pareja de Lamine Yamal, ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde acudió a presenciar el encuentro entre España y Arabia Saudí. Lo que en principio era una publicación de apoyo a su novio, se ha visto empañada por una oleada de comentarios ofensivos centrados en su aspecto físico.

La situación ha generado un fuerte rechazo en redes sociales, donde numerosos usuarios han señalado el tono machista de las críticas y la facilidad con la que algunos perfiles convierten una simple fotografía en motivo de ataque. En este caso, los mensajes se han centrado especialmente en su físico, un aspecto que ha sido utilizado por algunos usuarios para realizar valoraciones fuera de lugar y sin ningún tipo de respeto.

La novia de Lamine Yamal recibe una oleada de comentarios machistas por su físico

Inés García es una creadora de contenido e influencer española que ha ganado mucha popularidad en redes sociales en las últimos semanas tras hacerse pública su relación con Lamine Yamal. Es española y ha construido su perfil principalmente en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte contenido centrado en moda, lifestyle, viajes y tendencias. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones con el jugador del Barcelona, la figura de su pareja se ha visto arrastrada al foco mediático que, en ocasiones, genera episodios de crítica injustificada como este.

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No es algo nuevo en el entorno del jugador del FC Barcelona ya que su popularidad ha provocado también una mayor exposición de su vida personal. El caso reabre el debate sobre los límites de los comentarios en internet y las dinámicas de acoso digital que afectan de forma directa a personas que, en muchos casos, no forman parte del mundo del fútbol profesional.