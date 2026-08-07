Ángel Cotán 07 AGO 2026 - 19:24h.

El autor del gol de la segunda estrella, homenajeado por todo lo alto

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Ferran Torres ha sido homenajeado por todo lo alto en su pueblo natal. Todo Foios salió a la calle para ver a su campeón mundial y al héroe de la segunda estrella de la Selección Española. El futbolista del FC Barcelona, aunque con su futuro en el aire, disfrutó con sus paisanos y respondió a todo: desde su corte de pelo y la petición del público a la conversación con la Princesa Leonor o el silencio de Iniesta.