Infantino intenta comprar a Marruecos y salvar su puesto con la final del Mundial 2030

Ángel Cotán 05 AGO 2026 - 18:54h.

España, Marruecos y Portugal serán los principales anfitriones de la próxima cita mundialista

Gianni Infantino responde con un ataque a los escándalos arbitrales del Mundial: "Resulta curioso"

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Gianni Infantino vive su peor momento al frente de la FIFA. Tras la disputa del Mundial 2026 y el aluvión de críticas recibidas por las polémicas que han rodeado al torneo, el presidente del máximo organismo del fútbol mundial comienza a temer por su puesto. Tras dar marcha atrás a la privatización del torneo, el mandamás busca el apoyo de Marruecos a toda costa.

Tanto es así que, según informa el prestigioso The Times, Infantino ha ofrecido la final del Mundial 2030 al país marroquí con el objetivo de persuadirles y recibir mensajes de apoyo en su momento más crítico como presidente de la FIFA.

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Infantino ofrece la final del Mundial 2030 a Marruecos

Desde hace semanas, el sentimiento general en España conducía a esta situación. La apuesta estructural de Marruecos y el apoyo recibido por el núcleo más importante de la FIFA hacían pensar que la final podría disputarse en suelo marroquí. La noticia adelantada por el diario británico confirma las teorías y esconde un movimiento político del propio presidente.

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El estadio Hassan II, con capacidad para unos 115.000 espectadores y situado en Casablanca, gana enteros para albergar la final del Mundial 2030 que, además de Marruecos, tendrá a España y Portugal como principales anfitriones.

Nada ocurre por casualidad. Rabat será la próxima sede del Congreso de la FIFA, otra medida llevada a cabo por Infantino para apaciguar la creciente oposición a su gestión en la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial.

De confirmarse la noticia, la candidatura española para el Mundial 2030 quedaría muy tocada. El Santiago Bernabéu aspiraba a albergar la gran final del torneo de selecciones, por lo que no habría que descartar importantes cambios en las sedes nacionales. Por el momento, FIFA sigue sin anunciar la sede definitiva de la final, aunque Marruecos comienza a ganar enteros.