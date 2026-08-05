Ángel Cotán 05 AGO 2026 - 16:43h.

El centrocampista está brillando en la pretemporada

El Valencia aprieta por Andoni Gorosabel con una gran ventaja y un 'favor' del Athletic

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Peio Canales está siendo uno de los nombres propios de la pretemporada del Athletic Club. Tras una brillante cesión en el Racing de Santander, el futbolista de Barrika ha dado un paso hacia delante en el cuadro bilbaíno. El centrocampista ha encandilado a Edin Terzic y su continuidad en el equipo de los leones ni se discute.

A sus 21 años, en Ibaigane ya se relamen con un futbolista que apunta muy alto y por un largo periodo de tiempo. Y por si quedaran dudas futbolísticas sobre Peio Canales, solo hay que analizar el gran vacío que ha dejado en el Racing y que no dudan en reconocer públicamente.

Peio Canales deja hundido al Racing por su estatus en el Athletic

Este miércoles, Chema Aragón atendió a los medios de comunicación y abordó varios asuntos de mercado. El director deportivo del conjunto santanderino habló de Julen Agirrezabala y de las importantes dificultades económicas que le han obligado a descartar su fichaje. Y al valorar futuras incorporaciones, el dirigente no pudo evitar acordarse de Peio Canales.

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Chema Aragón reconoce el gran vacío que ha dejado el mediocentro de Barrika en El Sardinero y no niega lo evidente: desearía contar con él una temporada más. Esta fue la confesión del director deportivo del Racing de Santander: "Realmente el único jugador que nos gustaría tener aquí que no tenemos, me imagino a todos, llevaba el 28 el otro día en Laredo (Peio Canales) y jugaba con el equipo rival".

En cuanto al resto del mercado, el director deportivo dijo que el club sigue abierto a incorporar futbolistas que mejoren la plantilla. "Estoy abierto en todas las posiciones a mejorar la plantilla", afirmó Aragón, quien insistió en que el objetivo es "tratar de que el aficionado esté orgulloso, a partir del cierre de mercado, de la plantilla que tenemos".