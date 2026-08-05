El Atlético de Madrid actualiza su mercado con una prioridad, un señalado y tres salidas

Ángel Cotán 05 AGO 2026 - 07:23h.

Simeone pide un deseo con nombre propio en forma de fichaje

El Atlético de Madrid adelanta al Villarreal y pesca un fichaje de futuro en el Levante

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El Atlético de Madrid se prepara para relanzar su particular mercado de fichajes. Aún con el nombre de Julián Álvarez sobrevolando el Metropolitano, la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany divide las tareas en varias partidas. Los fichajes llegarán, pero Diego Pablo Simeone solo marca una prioridad. Además, un futbolista ha sido señalado y se calientan tres salidas.

El conjunto colchonero desea elevar el nivel en ambas áreas aunque también estará atento a las oportunidades que ofrezca el mercado. Mateu Alemany charla constantemente con el 'Cholo' y el técnico argentino, como informa SER Deportivos, solo tiene un deseo.

La gran prioridad del Atlético de Madrid

La entidad rojiblanca fichará a un defensa central este verano y la prioridad de Simeone es clara. Cuti Romero es el gran deseo del preparador argentino para apuntalar una posición capital en su estilo de juego. No es ni mucho menos sencillo, pues el Inter de Milan parece estar muy cerca de un acuerdo por su fichaje.

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Sin oficialidades que trasciendan, el Atlético de Madrid todavía mantiene viva esta operación aún conociendo los importantes números que debería afrontar. Un acelerón en la operación salida se antoja clave y en esas está la dirección deportiva.

Un señalado por el club

El gran señalado, según la citada fuente, es José María Giménez. Tras una estancia de trece años en Madrid, el club entiende que la etapa del futbolista uruguayo debe finalizar en este mercado de verano. El zaguero no cuenta para Simeone y en el Atlético desean que salga. De hecho, y como respeto a su larga trayectoria como rojiblanco, el club pondría facilidades para su salida.

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Tres salidas muy candentes

Se esperan varios movimientos en los próximos días. En defensa, el Atlético ha aceptado la oferta del Aston Villa por Matteo Ruggeri y será el jugador el que tenga la última palabra. La Roma también puja fuerte por Nahuel Molina, y aunque la primera propuesta de 17 millones de euros se antoja insuficiente, los italianos aún no tiran la toalla. Por último, el caso de Thiago Almada, cuyo futuro podría estar en Flamengo.