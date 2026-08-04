El Celta asume la realidad de Unai Núñez y cambia el guion por completo: una última opción

Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 19:07h.

El zaguero cambia su posición en el mercado

Fecha y hora del cuarto partido olívico en LALIGA 2026/27

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La realidad del Celta de Vigo en este mercado de verano es innegable. La parcela deportiva olívica, con Marco Garcés a la cabeza, está teniendo serios problemas para cerrar las operaciones que tiene sobre la mesa. En materia de fichajes, el club celeste está muy condicionado por lo salarial, mientras que en lo que a la operación salida se refiere, las ofertas o no convencen o ni siquiera llegan.

En este sentido, uno de los señalados para abandonar la disciplina viguesa en esta ventana estival es Unai Núñez. El zaguero de Portugalete, tras encadenar varias cesiones, apunta a cambiar radicalmente el guion marcado en la planificación.

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El Celta asume la realidad de Unai Núñez y cambia el guion

En un principio, el Celta confiaba en conseguir un traspaso por un activo que tiene contrato en vigor hasta junio de 2029. Varios clubes han preguntado por Unai Núñez en las últimas semanas, pero el final siempre era el mismo. Hasta la fecha, no hay equipo que esté dispuesto a pagar por el fichaje del zaguero. Una realidad que empieza a asumir la entidad olívica.

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Según informa Nòs Diario, el Celta comienza asumir la continuidad de Unai Núñez más allá del mes de septiembre. La posibilidad de la rescisión de contrato no está sobre la mesa celeste y las opciones que se plantearon se hacían cargo de un porcentaje muy pequeño del salario del jugador.

Así las cosas, todo hace indicar que Unai Núñez completará el hueco existente en el eje de la zaga de Claudio Giráldez. Solo una última opción daría pie a la salida del futbolista de Portugalete. El Celta pide a los clubes interesados en el central que asuman entre el 60% y el 70% de su ficha. Si llegan a esas cantidades, el zaguero abandonará Vigo, tal y como estaba previsto al inicio del verano.