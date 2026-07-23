El Celta calienta el fichaje de Nestory Irankunda y Marco Garcés prioriza otra operación

Ángel Cotán 23 JUL 2026 - 10:03h.

Se trata de una de las revelaciones del pasado Mundial 2026

El entorno de Iago Aspas no oculta su "espinita" con el Celta de Vigo: "Si se puede"

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El Celta de Vigo trata de relanzar sus operaciones en el presente mercado de verano. Tras comenzar con muy buen pie adelantándose a otros equipos por Aleix Febas, la llegada de Javi Galán completó hasta la fecha el apartado de llegadas olívico. Marco Garcés ha avanzado en una operación salida que poco a poco va completándose aunque aún existen casos por resolver. Mientras tanto, el club olívico se mueve por dos opciones en cada área.

Claudio Giráldez tiene muy claras sus peticiones antes del inicio de la próxima temporada. El entrenador porriñés demanda un extremo veloz y con capacidad de desborde. El posible regreso de un Alfon González que no termina de asentarse en Sevilla está sobre la mesa, pero desde Inglaterra anuncian una oferta celeste por una de las revelaciones del pasado Mundial.

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El Celta calienta el fichaje de Nestory Irankunda

Se trata de Nestory Irankunda. Según informa Sky Sports, la entidad olívica está en la puja por este extremo derecho que tan buenas sensaciones ha dejado en la cita mundialista con Australia. Autor de un tanto en los cuatro encuentros que ha disputado, el Celta ha puesto sus ojos en un futbolista que cumple con lo exigido por Claudio Giráldez.

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La primera oferta rondaría los diez millones de euros aunque el Watford la habría rechazado. El conjunto inglés tiene atado hasta junio de 2030 a este joven futbolista, por lo que las negociaciones no se antojan nada sencillas para la dirección deportiva olívica.

Marco Garcés prioriza otra operación

De forma paralela, Marco Garcés prioriza un refuerzo en el área propia. Motivado por la situación física y contractual de Carl Starfelt, el líder de la parcela deportiva viguesa sigue buscando un cromo que refuerce el eje de la zaga. En los primeros compases de mercado se especuló con el posible regreso de Sergio Barcia o el fichaje de Mika Mármol, aunque finalmente optaron por otras opciones.

Pese a ello, el plan no varía. Según informa el periodista Alberto Bravo en Deportes COPE Vigo, el Celta sigue rastreando el mercado en busca de un zaguero de garantías ante las dudas que genera el futbolista sueco. Inmerso en su último año de contrato, Celta y Starfelt no terminan de avanzar por su renovación.