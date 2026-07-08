El Celta valora el fichaje de regreso de Alfon: el Sevilla, su lesión y Claudio Giráldez

Ángel Cotán 08 JUL 2026 - 08:20h.

El jugador arrancó la preparación estival con dolencias físicas

La desgracia de Amadou Onana provoca un efecto dominó en el Celta

Compartir







Un año después, el fichaje de Alfon González por el Sevilla FC sigue encarnando un caso muy particular. El extremo protagonizó una de las últimas operaciones que realizó Víctor Orta en el club de Nervión, aprovechándose de la situación contractual del albaceteño tras un gran impacto en la élite nacional. El Celta de Vigo acabó clasificándose para la disputa de competiciones europeas, se especuló con un posible cambio de aires antes de su llegada y finalmente arrancó el curso como sevillista para finalizarlo en La Cerámica.

Sin opciones de continuidad en el Villarreal, el atacante de 27 años comenzaba la pretemporada rojiblanca de la peor forma posible. El Sevilla confirmó que Alfon padece "una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho" y se perderá varias semanas de preparación estival. Y entre tanto contexto, el Celta de Vigo vuelve a escena.

El Celta valora el fichaje de regreso de Alfon González

Según informa Radio Galega, el club olívico estaría valorando seriamente la posibilidad de fichar a Alfon González en este mercado de verano. Su salida de Balaídos dejó heridas abiertas, pero el extremo es muy del gusto de Claudio Giráldez, el técnico que mejor ha potenciado sus virtudes dentro de un terreno de juego.

En Vigo deslizan que es el propio jugador el gran interesado en regresar al equipo celeste. En las oficinas del Celta mantienen la operación en espera, pero tienen claro que la lesión que ha sufrido en este inicio de pretemporada no altera la posibilidad.

El regreso de Alfon al Celta, según la citada fuente, debe producirse en unos tiempos concretos. El equipo vigués reconoce que es una de las opciones que tiene sobre la mesa, pero esperaría al último tramo del mercado para analizar al detalle la necesidad real de incorporar al extremo. Con contrato en el Sevilla hasta junio de 2028, la realidad es que el atacante de Albacete, por diversas cuestiones, no termina de instalarse en la capital de Andalucía.