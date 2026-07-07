La desgracia de Amadou Onana provoca un efecto dominó en el Celta: "Ahora lo revalúa"

Ángel Cotán 07 JUL 2026 - 13:26h.

En Inglaterra deslizan un cambio de planes

Marco Garcés sufre un revés por el fichaje de Fer López: el Celta lo fía todo a una carta

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Cuando la gran mayoría del país descansaba con la alegría del pase a cuartos de final tras vencer a Portugal, el rival de España se decidía entre Estados Unidos y Bélgica. En un encuentro del Mundial 2026 marcado por las sorprendentes presiones del presidente Donald Trump, el combinado belga se impuso en una noche casi redonda... y que podría acabar afectando al Celta de Vigo.

Corría el minuto 21 de encuentro entre EEUU y Bélgica, ya con 0-1 a favor del combinado europeo, cuando se produjo la desgracia de Amadou Onana. El centrocampista cayó lesionado, y aunque salió por su propio pie, acabaría dejando una imagen preocupante en el banquillo con la pierna inmovilizada.

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Los malos presagios se han confirmado y el futbolista del Aston Villa no solo se perderá el duelo mundialista ante la Selección Española, sino también un grueso importante de la próxima temporada a razón de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. El pivote estará fuera entre siete y ocho meses, lo que inicia el efecto dominó.

La desgracia de Amadou Onana provoca un efecto dominó en el Celta

El conjunto inglés, con mucho poder económico, valora acudir al mercado de verano en busca de un sustituto. El Aston Villa, uno de los grandes interesados en el fichaje de Ilaix Moriba, estaría valorando un cambio de decisión según informa el afamado periodista David Ornstein. Y ahí aparece nuevamente el Celta.

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El centrocampista guineano cuenta con contrato en Vigo hasta junio de 2029, lo que permite al club olívico mantener una posición fuerte en hipotéticas negociaciones. En el pasado mes de junio, el nombre de Azzedine Ounahi fue relacionado como el sustituto deseado en caso de producirse la salida de Moriba. El gran torneo que está realizando con Marruecos le aleja de la órbita celeste, pero el traspaso del centrocampista brindaría al Celta un importante empujón económico.