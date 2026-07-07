Juan Pérez 07 JUL 2026 - 09:36h.

El caos desatado por la FIFA tiene una intrahistoria en los protagonistas de los octavos de final

Francia quiere aprovecharse del 'lío' con Balogun y le pedirá a la FIFA retirarle la amarilla a Olise

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La paliza de Bélgica a Estados Unidos en octavos de final del Mundial no rompe el debate sobre las decisiones de la FIFA en el caso de Balogun, pero el propio jugador sí sale de esa jaula de oro para posicionarse. Al cierre del encuentro el delantero norteamericano dejó uno de los detalles más significativos del choque por lo que había pasado en la previa con la gestión de Trump, y se sinceró en privado con Rudi García, seleccionador belga.

La imagen de Balogun y Rudi García en una confesión al oído a la finalización del partido es sin duda una de las imágenes de la jornada por lo que significa para el propio atacante. Independientemente de sus declaraciones, es una forma sutil de salirse del encuadre por la presión de Estados Unidos y Trump a la FIFA para quitarle la tarjeta roja para tomar distancia y crear su propia narrativa.

La imagen de Rudi García y Balogun tras el choque es significativa, como lo son las palabras del seleccionador belga en rueda de prensa sobre el momento: "Vino a hablar conmigo. Me gustó mucho eso. No es su culpa, no es a él a quien hay que culpar, eso es lo que le dije. Aprecio mucho la intención con la que vino a verme. Aprecio a este jugador", aclaró sin dar detalles exactos de la conversación.

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Rudi fue muy crítico en la previa del partido aclarando que era la primera vez que la FIFA tomaba una decisión como esta, y era obvio que las presiones externas habían jugado un papel crucial. Sin ir más lejos el propio Donald Trump se jactaba de ello tal y como lo ha hecho la propia Casa Blanca. Ahora el jugador, con la eliminación a cuestas, ha sabido dejar su propia firma para desmarcarse de la ayuda externa. Una señal que avala su comportamiento después de demostrar que es una de las sorpresas del campeonato, dentro y fuera del terreno de juego.