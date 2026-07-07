Bélgica, rival de España en los cuartos de final del Mundial 2026

Fran Duarte Madrid, 07 JUL 2026 - 04:32h.

España y Bélgica se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Te contamos cómo llegan las dos selecciones

Mikel Merino penetra en la muralla portuguesa, mete a España en cuartos y retira a Cristiano Ronaldo del fútbol de selecciones

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España ya sabe quién será su siguiente rival después de eliminar a Portugal de Cristiano Ronaldo en los octavos de final. Los de Luis de la Fuente se enfrentarán en los cuartos de final este próximo viernes 10 a Bélgica. Los de Rudi García vencieron con mucho margen a Estados Unidos con un abultado 1-4 que pone en preaviso a la Selección de lo que se pueden encontrar en su próximo duelo.

España, en cuartos tras una larga espera

La Roja ha conseguido clasificarse para unos cuartos de final 16 años después. No lo hacía desde que vencieron a precisamente a Portugal por 1-0 en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Desde entonces, la Selección ha caído en octavos o en fase de grupos en los tres mundiales posteriores y más de quince años después regresan a los cuartos de final para enfrentarse a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente selló su pasaporte a los cuartos de final tras un agónico y vibrante Clásico Ibérico en octavos ante Portugal (0-1). Cuando el partido parecía abocado irremediablemente a la prórroga tras un duelo táctico extenuante, Mikel Merino emergió en el minuto 90 para desatar la locura de la afición española firmando el gol de la victoria.

La Selección ha ido de menos a más en este campeonato. Tras un debut gris ante Cabo Verde (0-0), encadenó sólidas victorias frente a Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (0-1) en fase de grupos, para luego arrollar a Austria (3-0) en los dieciseisavos de final. El bloque defensivo comandado por Aymeric Laporte y el joven Pau Cubarsí, escoltados por un seguro Unai Simón, se ha mostrado imperial: España no ha encajado un gol en todo el torneo. En el centro del campo, el timón de Rodri y la chispa de Lamine Yamal y Dani Olmo en ataque seguirán siendo las principales armas para desarbolar el entramado belga.

Así llega Bélgica y los ‘Diablos Rojos’ de Rudi García

Por su parte, Bélgica llega a la cita con la moral por las nubes tras pasar por encima de Estados Unidos en la ronda de octavos con un contundente 1-4 en Seattle. El gran protagonista de la noche fue el delantero Charles De Ketelaere, autor de un doblete sensacional que encarriló el encuentro en la primera mitad, secundado por los tantos de Hans Vanaken y el incombustible Romelu Lukaku en los minutos finales.

Aunque la andadura belga en la fase de grupos fue algo dubitativa —con empates ante Egipto (1-1) e Irán (0-0), y una goleada a Nueva Zelanda (1-5)—, los pupilos de Rudi García parecen haber alcanzado su punto álgido de forma en los cruces directos, donde también sufrieron para eliminar a Senegal en la prórroga (3-2). Con Thibaut Courtois imperial bajo palos y un centro del campo físico y talentoso liderado por Amadou Onana y Youri Tielemans, el cuadro belga explota a las mil maravillas la velocidad de Jérémy Doku y el instinto rematador de sus atacantes en transiciones rápidas.