Fran Duarte Madrid, 07 JUL 2026 - 02:38h.

El actor sorprendió a todos con la camiseta de la Selección en el Portugal - España y después ha explicado por qué se la ha puesto

Javier Bardem aparece con la camiseta de España en el partido ante Portugal y acapara todos los focos

Compartir







Javier Bardem se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados del Portugal – España. El actor ya estuvo presente en el partido contra Austria acompañando a su mujer Penélope Cruz y junto a la cantante Rosalía, pero todo el mundo destacó que, a diferencia de sus dos acompañantes, Bardem no llevaba ni la camiseta de la Selección ni ningún símbolo identificándose con España. Pues ahora ha vuelto a estar en la grada viendo el duelo de octavos contra los lusos y esta vez vestido con la camiseta de España.

El mensaje de Javier Bardem tras vestir la camiseta de España

El actor ha aprovechado todo el revuelo que se ha formado por llevar o no la camiseta de España durante estos partidos para lanzar un discurso sobre su forma de entender el patriotismo que ha sido muy aplaudido:

“En esta España de colores tan vivos cabemos tod@s. Son los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierta en su mayor fortaleza. Una España donde todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo.

PUEDE INTERESARTE Unai Simón es imbatible: la Selección Española consigue el récord histórico de minutos consecutivos sin recibir un gol en el Mundial

Un lugar consciente de que su historia, su riqueza cultural y su diversidad territorial no son una amenaza, sino uno de sus mayores patrimonios.

Ser progresista implica creer que el progreso social nunca está definitivamente conquistado. Significa defender una educación pública de calidad, una sanidad universal, el acceso a una vivienda digna, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de las minorías, la lucha contra cualquier forma de discriminación y un modelo de desarrollo que sea compatible con la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Es la España plural y progresista que apuesta en la democracia, en la cultura como herramienta de libertad y en la capacidad de la sociedad para construir consensos sin renunciar a la diversidad de opiniones.

Porque el patriotismo más sólido no consiste en imponer una única forma de entender el país, sino en trabajar para que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades. Esa es la España que merece ser defendida: una España abierta, inclusiva, cultural y socialmente fuerte y profundamente democrática.

Esos son los colores que nos enorgullecen a l@s E S P A Ñ O L A S y E S P A Ñ O L E S”.