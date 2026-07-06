Celia Pérez 06 JUL 2026 - 21:32h.

El actor no se ha querido perder el partido de octavos frente a Portugal

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España afronta esta noche un nuevo partido clave en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El combinado de Luis de la Fuente, tras imponerse en Los Ángeles a Austria en dieciseisavos, le ha tocado verse las caras contra Portugal en octavos y en Dallas. Un cita que no se quiere perder nadie y que de nuevo a acaparado rostros conocidos como el de Javier Bardem, que sonriente ha aparecido con la camiseta de España.

El actor ha sido captado por las cámaras de DAZN durante la retransmisión al inicio en la grada con la elástica de la selección, algo que ha llamado la atención después de los comentario que suscitó que apareciera vestido sin ella en el encuentro ante Austria. Fue en el duelo de dieciseisavos, en el que se le pudo ver en el palco junto a Penélope Cruz y Rosalía, ambas con camisetas de España. Sin embargo, Javier Bardem en esa ocasión optó por vestir una camiseta de un tono verde oliva que generó cierta curiosidad en las redes.

En Los Ángeles también estuvieron presentes el estadounidense Timothée Chalamet y leyendas de La Roja como David Villa o Carles Puyol fueron algunas de las estrellas que presenciaron el partido frente a Austria. Junto a los campeones del Mundo de Sudáfrica 2010, también se encontraban el exjugador del Real Madrid, Míchel Salgado, y el exseleccionador nacional, Fernando Hierro.

Entre las caras que iba mostrando el marcador, también se pudo ver a la española Alexia Putellas, quien no quiso perderse la ocasión de mostrar su apoyo a La Roja en una grada repleta de artistas de la industria de Hollywood. Entre ellos, el actor Josh Hutcherson ('Hunger Games'), quien ha mostrado en diversas ocasiones su admiración por España, así como el bajista de la banda Red Hot Chili Pepers, Flea.