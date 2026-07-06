Tiene capacidad para 70.000 espectadores y acoge nueve partidos del Mundial 2026

Así están las sedes y los estadios de España para el Mundial 2030 a cuatro años de su celebración

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Portugal y España disputan este lunes uno de los grandes partidos de los octavos de final del Mundial 2026. Lo hacen en Dallas, en un estadio conocido habitualmente como AT&T Stadium, uno de los más espectadores en los que se disputa el torneo pero que, por razones comerciales, tiene que utilizar durante estas semanas únicamente el nombre de la ciudad.

Será el cuarto estadio distinto en el que juegue la selección española. Los de Luis de la Fuente disputaron sus dos primeros encuentros en el Mercedes-Benz Arena de Atlanta, probablemente el más impresionante de todos los impresionantes estadios que estamos viendo en Estados Unidos. El tercer duelo lo disputó en el Estadio Akron de Guadalajara, impactante por su entorno y sus alrededores. En dieciseisavos se trasladó al SoFi Stadium de Los Ángeles, característico por su gran pantalla circular en lo más alto. Y ahora visita Dallas.

AT&T Stadium, capacidad y curiosidades

El recinto de Dallas está ubicado en Arlington, en el estado de Texas, Estados Unidos. Se utiliza habitualmente para partidos de la NFL y tiene una capacidad cercana a los 70.000 espectadores, lo que le convierte en uno de los más grandes de este Mundial 2026.

Se inauguró en 2009 y su coste rondó los 1.300 millones de dólares, una cifra muy lejana a lo que costó el SoFi Stadium de los Ángeles. Aún así, tiene una estética especialmente llamativa en su zona exterior, con dos grandes pilares que permiten sostener toda la cubierta retráctil. Los asientos están pintados de azul y tiene tres anfiteatros principales, además de otro anfiteatro de palcos.

Qué partidos del Mundial se juegan en el estadio de Dallas

El AT&T Stadium acoge un total de nueve partidos durante el torneo, entre los que se incluyeron cinco de la fase de grupos:

Países Bajos 2-2 Japón.

Inglaterra 4-2 Croacia.

Argentina 2-0 Austria.

Japón 1-1 Suecia.

Jordania 1-3 Argentina.

Además, también se jugaron en Dallas dos partidos de dieciseisavos: el 1-2 de Noruega ante Costa de Marfil y el triunfo en los penaltis de Egipto ante Austrlia. Tras el partido de octavos entre Portugal y España, acogerá un último duelo el próximo 14 de julio, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026.