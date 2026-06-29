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Cuadro del Mundial 2026 y cruces de octavos: partidos, fechas y horarios

Cuadro completo del Mundial 2026 y cruces de octavos de final
Cuadro completo del Mundial 2026 y cruces de octavos de final. JMPonce / ElDesmarque
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El Mundial 2026 entra en su momento decisivo. La fase eliminatoria, con una nueva ronda de dieciseisavos de final formada por 32 equipos que dará paso a unos octavos de final en los que se verán los primeros grandes partidos del torneo, a cara o cruz. En el horizonte, ocho encuentros que se disputarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, con dos encuentros cada día. Y en España, cómo no, muy atentos a lo que suceda ante Austria y a un posible cruce muy europeo ante Portugal o Croacia.

Cuadro del Mundial 2026

Por el lado izquierdo del cuadro, Alemania y Francia podrían darse cita en unos octavos a los que ya está clasificada Canadá, una de las tres anfitrionas. Por ese mismo lado, pero por la zona baja, encontramos a Estados Unidos o Bélgica, además de una selección española que tendrá que derribar a Austria para citarse con Croacia o Portugal.

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Por el lado derecho del cuadro, Brasil e Inglaterra se postulan como grandes favoritas, con permiso de México, para llegar a unas semifinalistas en las que, previsiblemente, podrían citarse con Argentina, que tiene un cuadro idílico para ir avanzando rondas, al menos hasta citarse con Colombia.

Cuadro completo del Mundial 2026 y cruces de octavos de final
Cuadro completo del Mundial 2026 y cruces de octavos de final. JMPonce / ElDesmarque
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Partidos, fechas y horarios de octavos del Mundial 2026

Canadá vs ganador Holanda-Marruecos: sábado 4 de julio a las 19:00 horas.

Ganador Alemania-Paraguay vs ganador Francia-Suecia: sábado 4 de julio a las 23:00 horas.

Ganador Brasil-Japón vs ganador Costa Marfil-Noruega: domingo 5 de julio a las 22:00 horas.

Ganador México-Ecuador vs ganador Inglaterra-Congo: martes 6 de julio a las 2:00 horas.

Ganador Portugal-Croacia vs ganador España-Austria: lunes 6 de julio a las 21:00 horas.

Ganador Estados Unidos-Bosnia vs ganador Bélgica-Senegal: martes 7 de julio a las 2:00 horas.

Ganador Argentina-Cabo Verde vs ganador Australia-Egipto: martes 7 de julio a las 18:00 horas.

Ganador Suiza-Argelia vs ganador Colombia-Ghana: martes 7 de julio a las 22:00 horas.

Los cuatro partidos de cuartos de final se disputarán el jueves 9 a las 22:00 horas, el viernes 10 a las 21:00 horas, el sábado 11 a las 23:00 horas y el domingo 12 a las 3:00 horas. Las semifinales serán los días 14 y 15 de julio a las 21:00 horas. El tercer y cuarto puesto, el sábado 18 a las 23:00 horas. Y la gran final, el domingo 19 de julio a las 21:00 horas.

*Horarios correspondientes a España peninsular.

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