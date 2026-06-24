Cuadro del Mundial 2026 y cruces de dieciseisavos: partidos confirmados, fechas y horarios

Los partidos de dieciseisavos se disputarán entre el domingo 28 de junio y el sábado 4 de julio

Cuáles son los rivales más probables de España en dieciseisavos y del resto de selecciones favoritas

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El cuadro del Mundial 2026 empieza a coger forma. La fase de grupos entra en su recta final y se empiezan a vislumbrar no sólo los cruces de dieciseisavos de final, sino también todos los posibles emparejamientos hasta la gran final, que se disputará el próximo 19 de julio. Las dos primeras de cada grupo se clasifican directamente para la fase eliminatoria, al igual que las ocho mejores terceras. Las cuatro peores terceras y todos los colistas quedarán eliminados tras los 72 partidos que forman la primera fase.

Cuadro del Mundial 2026

Ya tenemos ubicadas a las cuatro primeras selecciones de dieciseisavos del Mundial 2026. Y las cuatro por distintas partes del cuadro. Alemania y Estados Unidos irán por la zona izquierda, mientras que México y Argentina irán por el lado derecho del cuadro.

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Hay varias selecciones más que también están clasificadas, pero de momento sin saber si lo harán como primeras o como segundas, por lo que todavía no podemos ubicarlas en el cuadro. En ElDesmarque iremos actualizando este mismo cuadro conformen finalice la jornada 3 de cada uno de los 12 grupos.

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Si España, que está en el grupo H, acaba primera (1H), iría al lado izquierdo del cuadro y se enfrentaría al segundo del grupo J (2J), formado por Argentina, Austria, Jordania y Argelia. Si España acaba segunda (2H), iría al lado derecho del cuadro y se enfrentaría al líder del grupo J (2J).

Partidos, fechas y horarios de dieciseisavos del Mundial 2026

Los 16 partidos correspondientes a los dieciseisavos de final se disputarán entre el domingo 28 de junio y el sábado 4 de julio en los siguientes horarios (horario peninsular español):

2A vs 2B: domingo 28 de junio a las 21:00 horas.

1C vs 2F: lunes 29 de junio las 19:00 horas.

Alemania vs 3ABCDF: lunes 29 de junio a las 22:30 horas.

vs 3ABCDF: lunes 29 de junio a las 22:30 horas. 1F vs 2C: martes 30 de junio a las 3:00 horas.

2E vs 2I: martes 30 de junio a las 19:00 horas.

1I vs ECDFGH: martes 30 de junio a las 23:00 horas.

México vs 3CEFHI: miércoles 1 de julio a las 3:00 horas.

vs 3CEFHI: miércoles 1 de julio a las 3:00 horas. 1L vs 3EHIJK: miércoles 1 de julio a las 18:00 horas.

1G vs 3AEHIJ: miércoles 1 de julio a las 22:00 horas.

Estados Unidos vs 3BEFIJ: jueves 2 de julio a las 2:00 horas.

vs 3BEFIJ: jueves 2 de julio a las 2:00 horas. 1H vs 2J: jueves 2 de julio a las 21:00 horas.

2K vs 2L: viernes 3 de julio a las 1:00 horas.

1B vs 3EFGIJ: viernes 3 de julio a las 5:00 horas.

2D vs 2G: viernes 3 de julio a las 20:00 horas.

Argentina vs 2H: sábado 4 de julio a las 0:00 horas.

vs 2H: sábado 4 de julio a las 0:00 horas. 1K vs 3DEIJL: sábado 4 de julio a las 3:30 horas.

Los ocho partidos de octavos de final se disputarán entre el sábado 4 de julio y el martes 7 de julio. Los cuartos, entre el 9 y el 12 de julio. Las semifinales los días 14 y 15 de julio. El partido por el tercer puesto se jugará el sábado 18 de julio a las 23:00 horas. Y la gran final, el domingo 19 de julio a las 21:00 horas.