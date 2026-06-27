Joaquín Anduro 27 JUN 2026 - 04:03h.

Así jugaron los hombres de Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa

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La Selección Española ha conseguido finalizar como primera de grupo después de su victoria de este viernes por 1-0 ante Uruguay en Guadalajara en un partido marcado por la dureza e intensidad charrúa que impidió a la Roja mostrar su mejor versión. Pese a todo, Álex Baena hizo el único tanto del partido aprovechando un grave error de Fernando Muslera, sustituido al descanso por Marcelo Bielsa.

Los futbolistas uruguayos comenzaron a repartir patadas, sobre todo en la segunda mitad, ante la permisividad del árbitro hasta la roja a Canobbio ya en el descuento. La derrota impide pasar de ronda al equipo charrúa con Cabo Verde en la siguiente ronda con tres empates. España, con todos sanos a la espera de conocer el alcance de la lesión de hombro de Yéremy Pino, regresa mirando ya al duelo de 1/16 evitando a Argentina.

El uno por uno de España

Unai Simón [7]: Dejó dudas en dos balones aéreos en la primera mitad sin poder atrapara la bola pero se recuperó para terminar cerrando la meta de España.

Marcos Llorente [8]: El madrileño regresó al once titular y se mostró más incisivo por banda derecha que en su primer encuentro, poniendo la pelota atrás que transformó en gol Álex Baena.

Pau Cubarsí [7]: Gran actuación del zaguero catalán, sacando varios balones peligrosos y mostrándose fiable en la salida de pelota a pesar de la presión.

Aymeric Laporte [8]: El encargado de salir en la foto de las grandes acciones defensivas individuales, entre las que destacó un robo clave a Darwin Núñez cuando este se prestaba a marcar.

Marc Cucurella [7]: Se las tuvo tiesas con Agustín Canobbio en una tremenda batalla física dentro de las tantas de las que tuvo el partido.

Rodri Hernández [5]: Muy controlado por Fede Valverde dentro del marcaje al hombre de Marcelo Bielsa, obligándole a soltar el balón rápido sin poder organizar el juego de la Roja.

Pedri González [7]: Fue clave para poder mover la pelota a pesar de la alta presión de Uruguay, siendo el único capaz de encontrar los espacios con los que ofrecerse. Originó la jugada del gol de Álex Baena.

Mikel Merino [4]: El segundo de los cambios de Luis de la Fuente en el once titular sufrió de la dureza de los futbolistas uruguayos, que no le dejaron estar cómodo en ningún momento.

Lamine Yamal [6]: Tuvo arreones el astro de Rocafonda pero ante la defensa de Sanabria no pudo marcharse con tanta facilidad como en el choque contra Arabia Saudí. Aun así, fue el encargado de generar lo más peligroso del ataque español.

Álex Baena [8]: De nuevo como titular en la banda izquierda, fue un seguro a balón parado para poner balones medidos y anotó el primer tanto de la tarde mexicana en Guadalajara con la colaboración de Muslera.

Mikel Oyarzabal [4]: Le costó mucho al delantero de la Real Sociedad tras su doblete frente a Arabia Saudí en un partido en el que no le dejaron respirar los defensas de Uruguay. Enfadadísimo tras no dejarle entrar al campo el árbitro en la jugada del gol de Baena.

Sustituciones

Fabián Ruiz [5]: Aportó algo de frescura en el centro del campo de España cuando el físico comenzaba a pesar por la dureza de Uruguay.

Dani Olmo [7]: Levantó a España cuando se venía abajo en la segunda mitad con varias arrancadas y jugadas de calidad que no llegaron a gol.

Yéremy Pino [5]: Terminó lastrado por una lesión en el hombro en un partido en el que apenas estaba teniendo intervención en parcela ofensiva.

Nico Williams [-]: Sigue sumando minutos el jugador del Athletic sin poder eso sí alcanzar su mejor nivel.

Ferran Torres [-]: Tuvo en sus botas el segundo gol de la Roja en un mano a mano frente a Rochet que mandó al larguero.

El uno por uno de Uruguay

Fernando Muslera [1]: Tras fallar ante Cabo Verde, la leyenda de la portería uruguaya volvió a fallar de forma garrafal en el gol de Álex Baena, lo que provocó el cambio de Bielsa al descanso.

Guillermo Varela [6]: Cerró bien su banda ya que Álex Baena generó más peligro cuando entró por el centro de la frontal del área.

Sebastián Cáceres [7]: Destacada actuación del defensa de Uruguay, que tampoco necesitó de patadas para robar balones.

Mathías Olivera [7]: El jugador del Nápoles y ex del Getafe fue el mejor de la defensa charrúa sin dejar huecos por su costado para los delanteros de España.

Juan Manuel Sanabria [6]: Tuvo controlado a Lamine Yamal en líneas generales el lateral uruguayo a pesar de que tuviera que hacerlo con dureza en más de una ocasión.

Manuel Ugarte [6]: Estaba mordiendo el jugador del Manchester United a la medular española y terminó marchándose lesionado en camilla justo en la jugada del gol de Álex Baena.

Fede Valverde [4]: Con poco protagonismo en ataque pero sí en defensa, persiguiendo a Rodri por todo el campo. Señalado por Marcelo Bielsa en la segunda parte sacándole del campo entre el enfado del madridista.

Rodrigo Bentancur [8]: El mejor de Uruguay multiplicándose por todo el campo, defendiendo y yendo con todo al corte sin la dureza de otros compañeros y con un criterio que no se veía entre los otros charrúas a la hora de mover la pelota.

Agustín Canobbio [3]: Uno de los que con más insistencia no dudó en ir con todo a la hora de los duelos con los futbolistas españoles incluso con los tacos por delante cada vez que tocaba. Expulsado tras el enésimo patadón formando un lío en la banda.

Maxi Araújo [4]: Destacó poco el extremo, que había sido de lo mejor de Uruguay en los primeros partidos de la selección charrúa en la fase de grupos.

Darwin Núñez [4]: El punta ex del Liverpool o el Almería fue clave como el primer hombre de la presión para complicar la vida a España a la hora de sacar la pelota desde atrás. Sin embargo, le faltó presencia ofensiva.

Sustituciones

Nico de la Cruz [4]: Salió al campo con un papel parecido al de los titulares, soltando más de un golpe a destiempo a los españoles al no poder llegar al balón. Le tiró al final de partido un patadón a Nico Williams que provocó otra tangana sin roja.

Sergio Rochet [5]: Entró para la sorpresa de todos en Guadalajara al descanso después del error de Muslera en el tanto de Álex Baena. Dejó la portería a cero.

Fede Viñas [4]: El delantero del Oviedo saltó al campo entre el desconcierto por el cambio de Fede Valverde y también fue con todas en los balones divididos con los zagueros españoles.

Brian Rodríguez [-]: No pudo hacer más en el tramo final de partido.