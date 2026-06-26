Manu Carreño pide a España ganar a Uruguay para evitar sustos

Javi Rayo 26 JUN 2026 - 15:08h.

Manu Carreño tiene claro que España no debe jugar con el resultado ante Uruguay

Las cuentas de España si queda tercero con cruces temibles para dieciseisavos: Inglaterra y Francia

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La Selección Española se juega esta madrugada la primera posición del Grupo H ante la Uruguay de Fede Valverde. Aunque a los de Luis de la Fuente les podría valer el empate, una derrota podría hacer que España pase como tercera, lo que sería un auténtico drama dados los cruces de dieciseisavos. Por ello, Manu Carreño pide al combinado nacional que no gestione el resultado y vaya a por la victoria ante el combinado uruguayo. "A Messi lo queremos, pero en la final", comenta el presentador de ElDesmarque. Puedes ver su intervención completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.