Qué tiene que pasar para que España se enfrente a la Argentina de Leo Messi en dieciseisavos del Mundial

Celia Pérez 26 JUN 2026 - 12:26h.

Tendría que quedar segunda de grupo para cruzarse contra la selección argentina

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La fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entra en un tramo decisivo. España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara en el que han de certificar su clasificación Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudí, mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.

España afronta esta cita como líder del grupo H, con cuatro puntos, y dependiendo de ella misma para no cambiar de posición, mientras que los uruguayos, con dos puntos en su casillero, están obligado a sumar ante España si quieren estar en la siguiente ronda. Un empate dejaría a la selección de Marcelo Bielsa pendiente del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudí y de la diferencia de goles, mientras que una derrota la dejaría casi eliminada del Mundial. Si gana el encuentro, podría incluso ser primera.

Son dos partidos claves en los que todo puede pasar mirando de reojo un horizonte donde aparece Argentina. Y es que el segundo del grupo H tendrá que medirse al líder del grupo J, puesto que ostenta la Argentina de Leo Messi y rival que todos quieren evitar. Y bien, ¿qué tiene que pasar para que España acabe midiéndose a la selección argentina?

Qué tiene que pasar para que España se enfrente a la Argentina

Para que España quede segunda de su grupo debe perder frente a Uruguay y que Cabo Verde no gane ante Arabia Saudí. En ese caso Uruguay acabaría con cinco puntos y España sería segunda con cuatros puntos.

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Ahora bien si España pierde y Cabo Verde gana, ambas selecciones acabarían con cuatro puntos y habría que desempatar por los criterios oficiales. Como España llega con una diferencia de goles claramente mejor, una derrota ajustada podría permitirle quedar segunda a pesar del empate a puntos. Solo una derrota amplía y una victoria holgada de Cabo Verde provocaría que se quedara tercera.

Cabe recordar que España no se podría enfrentar a Argentina de ninguna forma si queda como tercera de grupo porque sólo se puede enfrentar a los campeones de los grupos A, G, I e L.