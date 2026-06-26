Posible once de España ante Uruguay con una gran duda en las bandas

Pablo Sánchez 26 JUN 2026 - 08:23h.

Luis De la Fuente, las rencillas entre Baena y Valverde y cómo están Nico, Lamine y Víctor Muñoz: "Ellos lo entienden así"

El seleccionador apostará por la continuidad

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La selección española afronta el último partido de la fase de grupos ante Uruguay, una cita que los de Luis de la Fuente la afrontan con el objetivo de lograr la clasificación como primera de grupo a los dieciseisavos de final. El combinado de Marcelo Bielsa, por su parte, está prácticamente obligado a ganar para seguir adelante en el torneo, todo ello en medio de las discrepancias que han surgido entre el grupo y su seleccionador.

Problemas y cábalas a un lado, todos miran ya al vestuario de la selección para tratar de dilucidar qué once actuará de inicio en Guadalajara. Todos apuestan por la continuidad y porque Luis de la Fuente no acometerá una revolución en la alineación. Lo que sí parece existir es una gran duda sobre quién actuará en el lateral derecho. La presencia de Marcos Llorente o Pedro Porro en el verde es la gran incógnita.

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El jugador del Atlético de Madrid arrancó el Mundial frente a Cabo Verde, mientras que Pedro Porro hizo lo propio ante Arabia Saudí. Cada uno aporta algo distinto al equipo y ahora es decisión del seleccionador y del cuerpo técnico acertar con lo que más necesita España ante Uruguay. Hasta última hora, esta es la gran duda del combinado nacional. A la hora de mojarse, es probable que vuelva a darle el testigo de la titularidad a Llorente, cuya capacidad física y polivalencia sí están algo por encima de su homólogo.

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El posible once de España

El resto del equipo apunta a ir en la misma línea que el pasado domingo. Unai Simón estaría en portería junto a Pau Cubarsí, Laporte y Marc Cucurella. El centro del campo volvería a ser para Rodri y Pedri con Dani Olmo por delante, Lamine y Álex Baena en los costados y Oyarzabal en punta para el gol.

El posible once de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.