Fran Fuentes 26 JUN 2026 - 00:57h.

El seleccionador no da pistas sobre el once que alineará frente a Uruguay

Preguntan a Luis de la Fuente por Marcelo Bielsa y se acuerda del Athletic y el partido en Mánchester: "Para enmarcar"

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Luis De la Fuente ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido de la Selección Española frente a Uruguay. El seleccionador ha respondido a varias cuestiones polémicas como el un posible nuevo roce entre Álex Baena y Fede Valverde para cobrarse viejas rencillas. Del mismo modo, ha valorado el estado físico de Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz, y ha elogiado mucho a Mikel Oyarzabal, ha quien ha calificado como uno de los mejores delanteros del mundo. A continuación, sus palabras:

¿Lo que funciona no se toca?: "Evidentemente no invita la actuación del otro día a hacer cabios, pero los que salieron estoy contento con su rendimiento. Estoy contento con los entrenamientos de esta semana, el nivel es fantástico. Eso invita a que esos jugadores que están demandando, no una oportunidad, sino un reconocimiento a su trayectoria y trabajo, tengan su oportunidad. Cualquiera que salga lo va a hacer bien. Esta noche le daremos un último repaso el cuerpo técnico y sacaremos, si hay alguna duda, me la aclararán o se refrendará la idea que teníamos en un principio"

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¿Lo de Arabia Saudí es la línea a seguir?: "Necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles. Cada rival nos va a exigir más y mejor rendimiento. En nuestro planteamiento final pasa por ir mejorando. Tuvimos dos partidos muy buenos de toma de contacto, el último fue muy bueno pero no nos vale para ganar a Uruguay. Necesitaremos más acierto".

¿Es Uruguay el termómetro de este Mundial?: "No, nosotros vivimos al margen de esas valoraciones y análisis. Sabíamos que el primer día podíamos tener complicaciones, genera cogerle el ritmo. El segundo entramos de manera diferente pero seguramente por la experiencia del día anterior, y este es un rival diferente, un grandísimo rival. Tiene futbolistas que todos juegan en Europa, en México, Brasil, muy importantes. Nos va a exigir la mejor versión. Cada partido es diferente y Uruguay, como entenderemos todos los futboleros, van a exigir mucho. Ellos van a tener que dar otro paso adelante, nosotros nos jugamos muchísimo y ellos también. A ver el partido por dónde camina".

¿Teme otro roce entre Fede Valverde y Baena?: "A la primera pregunta, cada partido es diferente. Los futbolistas son grandísimos profesionales, Alex lo es y Fede también. Nos empleamos en el campo con todas las armas que tenemos. El partido será exigente para todos los que jugamos. El fútbol es lo que es. Máxima competición, máxima rivalidad y puesta en escena de las virtudes de cada uno. La dureza es el propio fútbol. No creo que esté marcado por otra acepción de la dureza. Será de gran intensidad, como no puede ser de otra manera en un Mundial".

Nico dice que le tienen que frenar: "Son los jugadores los que marcan el termómetro de la exigencia y hacen mejores al resto de compañeros. Si fueran conformistas el equipo no rendiría como rinde. Esta actitud de los jugadores que no han tenido minutos hacen que los que están jugando no quieran soltar sus sitios de titulares. Es una suerte. No hay ansiedad, trato de transmitirles a cada uno que son tan importantes si salen desde el inicio como en otro minuto del partido. Quiero recordar otra situación: en la Eurocopa, los partidos mas importantes los resolvieron los que salieron del banquillo. Eso es lo que tiene una buena relación de jugadores y es una de nuestras fortalezas".

El apoyo de México a España y la clasificación pendiente: "Gracias por las palabras. Si me permites, hemos vivido una emoción y una afición a la Selección Española increíble. Lo vimos en Puebla y lo de Guadalajara está siendo espectacular, muchas gracias. ¿Ha ganado Ecuador? Esto dice muchas cosas. Equipos que seguramente no tienen mediáticamente el reconocimiento que merecen pero los conocemos, pero Cabo Verde o Arabia Saudí, ganarles es muy difíciles. Sabíamos que nos iba a costar mucho, no pensábamos llegar clasificados. Sabíamos que íbamos a depender de la última, es el plan que teníamos establecido. A trabajar el partido, el más importante del Mundial es Uruguay".

Cómo es la gestión del vestuario: "Están los 26 con una motivación excepcional. Todos los jugadores, los 25 más Víctor que avanza en su proceso de recuperación, están con esa ansiedad en positivo. Tanto Nico como cualquier otro, lógicamente, lo que tenemos que hacer es mantener nuestra identidad. No salirnos del guion, mantener lo que nos ha traído hasta aquí. Una idea, un modelo que es reconocible pero también mejorable. Me vas a permitir, has hablado de Mikel Oyarzabal, un grande de los grandes. Por fin estamos empezando a reconocerle en España, madre mía".

Qué le ha parecido la pareja de Pedri y Dani Olmo: "Sí, pero de igual manera me ha convencido con Fabián o Merino o Zubimendi. Obviamente no pueden jugar los 26, y en esas demarcaciones tenemos a 6, 7 , 8 jugadores y con el sistema que tenemos juegan 3. Me gustó la aportación de ambos, pero de igual manera me gustó cuando salió Merino o Fabián. Es una suerte la que tengo, lo sé. En mi opinión, son de los mejores del mundo. Para mí, los mejores. Son todos muy buenos y rinden muy bien en nuestro modelo".

La humildad de Oyarzabal: "Mikel Oyarzabal es una persona muy inteligente. Eso se nota también en el terreno de juego. Destaca por su inteligencia e interpretación. Para mí es uno de los mejores delanteros. Juega al espacio, entre líneas... con nosotros ha jugado de extremo derecha, mediapunta y de delantero centro. Esa interpretación la tienen muy pocos futbolistas. Y entender con esa humildad que, aún siendo muy bueno, hay que mantener los pies en el suelo, él lo hace. Agradezco que sea así, es un ejemplo para todos y cada día me tiene más encandilado. De verdad que celebro que sea así".

Cómo está Lamine Yamal: "Sí, Lamine, de igual manera que Nico, quizá Nico pueda estar más justo, pero no es cuestión de minutos. A veces se toman decisiones por cómo se van desarrollando los partidos. A veces no puedes jugar ni 25 minutos, y otros por ser menos exigentes puedes jugar más minutos. Vamos a determinar con Nico, con Lamine y con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en ese momento para el equipo. Esa es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo. Vamos a ver si hay que darles minutos desde el principio o que participen ya iniciado el partido, pero siempre pensando en el beneficio del equipo. Ellos lo entienden así. Esto es un equipo con todas las letras y nuestra fortaleza es esa unión, generosidad de todos los jugadores".

Qué espera de sus jugadores: "Son los mejores para afrontar el futuro de las mejores condiciones. Esta vida es todo un aprendizaje, no se parece en nada a lo que hemos vivido atrás. La vida va evolucionando y el fútbol igual. Cabo Verde fue una gran experiencia para conocer la competición, que muchos era la primera vez que se encontraban, o nos encontramos. El segundo partido fue simplemente poner esas fortalezas en el juego, que salieran bien y ser capaces de superar al rival, pero siempre fieles a nuestra idea. Pero Uruguay va a ser totalmente diferente. Por el rival, por su exigencia, por lo que hay en juego, los aspectos psicológicos que también van a tener importancia... ¿Qué tipo de partido nos vamos a encontrar? No lo sé. La mejor de las noticias sería que nosotros nos reconociéramos como equipo y el desarrollo del fútbol que hemos practicado fuera fiel a lo que hemos trabajado en todo este tiempo, del mismo modo que sería la contraria si fuera Uruguay la que llevara la iniciativa. Pero aún así, en este tipo de partidos, incluso haciendo las cosas muy bien también se puede perder a un partido. Vamos a intentar minimizar esas posibilidades, ser fieles a nuestra idea, que es la que nos ha hecho fuertes y la que, ojalá, Dios lo quiera, nos podría llevar lejos".

Qué Uruguay espera: "Cuando hablo de la historia futbolística de Uruguay, es la historia de su recorrido. Compaginan muy bien esa garra, ese empuje que lo lleva interiorizado el futbolista uruguayo, pero con un talento... hay cuatro futbolistas que están en la liga española si no me equivoco, y todos de un nivel altísimo. Son de un potencial técnico extraordinario, y en lo táctico, dirigidos por Marcelo, también. Tengo la teoría de que va a ser tremendamente duro en esa exigencia.

Quién es Lamine en el vestuario: "Lamine, fuera de todo eso que estás hablando, es un chico de 18 años en período de madurez, de crecimiento. Tiene la suerte de tener un talento único, sensacional, llamado a ser uno de esos genios del fútbol. La persona no se puede separar del futbolista ni el futbolista de la persona. La madurez de este chico de 18 años, que sabe aguantar la presión mediática, le hace ser un futbolista genial. Lo reconocemos en futbolistas del presente y del pasado. Tenemos que acompañarle en ese crecimiento de la manera más positiva posible. Tiene mucho más aspectos íntimos que ahora no vamos a hablar, pero lo que le interesa a la gente es lo que la persona le ayuda a ser futbolista. Tiene que ver el camino que quiere recorrer para conseguir lo que quiere conseguir".

Para cuándo se espera el debut de Eric García: "Eric, en esta liga de ocho partidos de la que ya nos quedan seis, todos van a ser muy importantes. Esté en el campo más o menos, hace buenos a todos los demás. El nivel de entrenamiento y exigencia es excepcional. Además de un magnífico profesional es una grandísima persona. Claro que están demandando esa opción, y la tendrán, el jugador que esté más a la sombra la tendrá. Pienso que va a tener en este mundial, va a ser importantísimo. Me quedo con él porque es excepcional en el terreno de juego y en el vestuario".