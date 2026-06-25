Javi Rayo 25 JUN 2026 - 11:40h.

Aunque es difícil, hay posibilidades reales de ver un Ghana-España en octavos del Mundial

El Athletic da largas a los pretendientes de Peio Canales y Gerenabarrena: decisión tomada

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Iñaki Williams tiene un sueño: enfrentarse a su hermano Nico y el resto de jugadores del Athletic en la fase eliminatoria del Mundial. Así lo verbalizó ante el micrófono de DAZN después del último partido de Ghana. Aunque es difícil, hay opciones reales de que los hermanos se enfrenten en octavos de final, pero para ello todavía deben darse varios resultados.

¿Qué tiene que pasar para que los hermanos Williams se enfrenten en el Mundial?

Lo primero, y más importante es que España y Ghana deben pasar como primera y segunda de sus grupos respectivamente. España lidera el grupo H con 4 puntos aunque todavía tiene el partido con Uruguay por delante. Por su parte, Ghana es segunda del grupo L, empatada a puntos con la Inglaterra de Kane y Bellingham, aunque con un golaveraje peor. Ghana se enfrentará a Croacia en la última jornada de la fase de grupos con lo que necesita al menos un empate ante los de Luka Modric para conservar la segunda plaza. También podría perderla y quedar primera si suma más puntos que Inglaterra en la última jornada, aunque parece improbable viendo el nivel mostrado por Panamá.

Si España y Ghana consiguen quedar primera y segunda, viene el segundo escollo. De seguir los resultados tal y como están, Ghana se enfrentaría a Portugal en dieciseisavos y España haría lo propio ante Austria. Ambos combinados tendrían que ganar sus partidos para pasar a octavos y ahí es cuando veríamos un Ghana-España con hasta cuatro jugadores del Athletic sobre el campo (Unai Simón, Nico e Iñaki Williams y Aymeric Laporte) y con el gran duelo del morbo: ver por primera vez y en un mismo terreno de juego pero enfrentados a Iñaki y Nico Williams.