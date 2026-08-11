Redacción ElDesmarque Madrid, 11 AGO 2026 - 10:28h.

El especialista médico ha analizado el estado físico de Sinner y Alcaraz y ha desatado la polémica con su valoración del tenista murciano

Carlos Alcaraz y el revolucionario método de entrenamiento para proteger su muñeca y mejorar su tenis

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Después de anunciar que no competiría en Cincinnati, Carlos Alcaraz continúa trabajando para recuperar su mejor versión antes del US Open, pero desde Italia han llegado unas declaraciones que han generado mucha polémica. Gianni Daniele, presidente de la comisión médica de la Federación Italiana de Tenis, ha analizado en el diario transalpino Repubblica la situación física de Jannik Sinner y del tenista murciano y ha establecido una comparación especialmente contundente entre ambos.

La valoración del estado físico de Jannik Sinner, que tampoco estará en Cincinnati

Daniele considera que la ausencia de Sinner en Cincinnati no debería generar demasiada preocupación. El italiano decidió no disputar el torneo después de Wimbledon y, según explica el médico, su situación estaría relacionada con la necesidad de controlar las cargas después de un periodo de descanso.

El especialista apunta que el regreso a entrenamientos intensos puede generar estrés en diferentes articulaciones, especialmente en rodillas, caderas y tobillos, además de favorecer inflamaciones en los tendones. Por ello, interpreta la decisión de Sinner como una medida preventiva pensando en el US Open. Su pronóstico para el número uno mundial es optimista y considera que llegará en buenas condiciones al Grand Slam estadounidense.

La sorprendente teoría sobre Carlos Alcaraz

La parte más polémica de sus declaraciones está en la valoración de Daniele sobre el estado físico de Carlos Alcaraz. El presidente de la comisión médica italiana recuerda que nunca se ha conocido con exactitud el alcance de la lesión de muñeca que ha apartado al murciano de la competición y plantea una posibilidad que trasciende el aspecto físico.

Según su análisis, podría existir una supuesta “debilidad mental” derivada de las dificultades del español para recuperar la intensidad de trabajo previa a su lesión. Daniele incluso habla de una posible depresión y de un círculo vicioso que estaría afectando a la confianza del jugador. “Las dudas comenzarían a tomar el control de su cabeza”, explicó el médico en Repubblica.

Mientras considera que Sinner simplemente está gestionando sus tiempos para llegar preparado a Nueva York, sobre Alcaraz apunta a un supuesto problema psicológico. Estas palabras de Daniele llegan cuando Alcaraz sigue aumentando progresivamente la intensidad de sus entrenamientos y su decisión de no competir en Cincinnati ha sido porque su equipo considera que todavía necesita tiempo para completar su recuperación.